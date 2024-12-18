Скорее всего разработчики такого не предусмотрели.

А было бы удобно. Часто в поиске гугла сайт видно, но ссылка не проходит из-за блокировки. Тогда приходится открывать ТОР.

PS: в магазине расширений есть несколько "Open in .." для ИЕ, Эджа и пр. , которые добавляют соотв. пункт меню.

К сожалению, они требуют отдельной установки нативного клиента

PPS: На мозиловском форуме встречал юзерскрипт для подобной опрации, но, к сожалению, у нас он не работает. А разобраться почему не хватает знаний.