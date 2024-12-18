Пункт меню "Открыть в другом браузере"
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Можно ли настроить контекстное меню ссылки чтобы был пункт открыть в другом браузере. Ну список браузеров далее... Помню в Опере такое было...
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Скорее всего разработчики такого не предусмотрели.
А было бы удобно. Часто в поиске гугла сайт видно, но ссылка не проходит из-за блокировки. Тогда приходится открывать ТОР.
PS: в магазине расширений есть несколько "Open in .." для ИЕ, Эджа и пр. , которые добавляют соотв. пункт меню.
К сожалению, они требуют отдельной установки нативного клиента
PPS: На мозиловском форуме встречал юзерскрипт для подобной опрации, но, к сожалению, у нас он не работает. А разобраться почему не хватает знаний.
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maximvasiljev
А если попробовать через сторонние прилажки вроде − BrowserBarrier / Browser Tamer / Hurl / Switchbar / BrowserPicker / BrowserSelector / browsers.software ?