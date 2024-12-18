Не працює синхронізація браузеру
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This post is deleted!
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І у мене не працює! Пише: «Помилка на сервері».
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@ibad said in Не працює синхронізація браузеру:
І у мене не працює! Пише: «Помилка на сервері».
Так, є великі проблеми з синхронізацією, на жаль. І по строках ніхто точно не може сказати. "Soon", - кажуть розробники.
Слідкувати за станом сервісів Vivaldi можна тут.
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Так, інколи на короткий час синхронізація підключається — це добрий знак (мабуть).
У мене паролі підтягнулися з сервера.
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@kurai Доброго дня. Чому не працює Синхронізація в Браузері ?
І ще називається безпечний браузер Вівальді, чим він безпечний,тим що уже паро днів неможу зайти в свій Аккаунт Вівальді в Браузері.
З іншими браузерами такого нюанса немає.
Виправляйте нюанс
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@NazarKrasavchik said in Не працює синхронізація браузеру:
Виправляйте нюанс
Уже виправили. Але на сервері видалені всі дані, тому, щоб запустити синхронізацію, запустіть її на основному пристрої, щоб дані завантажилися на сервер, і можна було запустити синхронізацію на всіх пристроях.
@NazarKrasavchik said in Не працює синхронізація браузеру:
@kurai Доброго дня. Чому не працює Синхронізація в Браузері ?
Незадовго до падіння синхронізації, розробники зробили її (синхронізацію) миттєвою. Через це кількічть запитів на синхронізацію зросла багатократно, через що сервери та розробники спочатку подумали, що почалася ддос-атака. Тобто дуже багато запитів, сервери не змогли коректно обробити таку кількість запитів.
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@kurai Доброго дня. Синхронізація уже працює ще від вчора але пропали мої Закладки і Паролі, вони це відновлять і коли ???
Ще називається безпечний Браузер Вівальді. З такими нюансами краще триматися інших Браузерів де є реальна безпека і Синхронізація працює і Закладки,паролі є на місці.
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@NazarKrasavchik said in Не працює синхронізація браузеру:
@kurai Доброго дня. Синхронізація уже працює ще від вчора але пропали мої Закладки і Паролі, вони це відновлять і коли ???
Доброго дня. Після відновлення роботи синхронізації, на жаль, усі дані на серверах були видалені. Запустіть синхронізацію на пристрої з актуальними даними, щоб вони завантажилися на сервер.
@NazarKrasavchik said in Не працює синхронізація браузеру:
Ще називається безпечний Браузер Вівальді. З такими нюансами краще триматися інших Браузерів де є реальна безпека і Синхронізація працює і Закладки,паролі є на місці.
Дані на сервері зашифровані та захищені паролем, до вмісту синхронізованих даних ніхто не має доступу, навіть розробники.
Сервери синхронізації не є серверами для резервного копіювання даних, вони виконують функцію синхронізації, про що говорить назва - синхронізація.
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@kurai Я купив новий телефон і тільки вчора поставив браузер Вівальді і робив синхронізацію яка не працювала а пізніше запрацювала але в ітогах немає закладок і паролів які були синхронізовані і завжди вони появлялись коли робив синхронізацію на нових пристроях а тепер вони не появляються а чому ? Якщо дані зашифровані то значить що дані є і я їх маю бачити ,паролі в мене є для розшифровки , робіть все для того щоб вони були як було раніше, інакше тоді для чого та синхронізація в браузері ... самі задумайтеся.
А то получається що я втратив дуже важливі дані через вас . Поверніть мені їх, в іншому випадку буду змушений писати жалоби на вас і не один я буду писати, так як дуже багато людей опинилися в такій ситуації. А ми знаємо куди звертатися щоб вас прикрили назавжди за крадіжку даних,паролів.
ПРАЦЮЙТЕ НАД ТИМ ЩОБ ВСЕ ПОВЕРНУТИ ЯК БУЛО РАНІШЕ. МАЄТЕ ПОКІЩО ЩЕ ЧАС.
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ І РОЗУМІННЯ.
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@NazarKrasavchik said in Не працює синхронізація браузеру:
а тепер вони не появляються а чому ?
Перечитайте, будь ласка, моє попереднє повідомлення, а саме друге речення.
@NazarKrasavchik said in Не працює синхронізація браузеру:
Поверніть мені їх, в іншому випадку буду змушений писати жалоби на вас
Це ваше право, і я не можу вас обмежувати в ньому. Написати можна сюди
@NazarKrasavchik said in Не працює синхронізація браузеру:
дуже багато людей опинилися в такій ситуації
Скільки? Наведіть, будь ласка, статистику.
@NazarKrasavchik said in Не працює синхронізація браузеру:
А ми знаємо куди звертатися щоб вас прикрили назавжди за крадіжку даних,паролів
Будь ласка, надайте докази, що ваші особисті дані та паролі були викрадені. І підтвердіть, будь ласка, ваші слова речовими доказами, бо інакше виходить наклеп.
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NazarKrasavchik Banned
@kurai Я неможу вам скріншоти відправити з доказами що ви переконались що пропали всі паролі і закладки ,для чого ви з людей робите дураків ? Якщо пишу вам що пропали паролі і закладки то значить так і є , інакше для чого я би це писав, логічно подумайте.
Видалено модератором
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@kurai ВАШ ТЕКСТ: Доброго дня. Після відновлення роботи синхронізації, на жаль, усі дані на серверах були видалені. Запустіть синхронізацію на пристрої з актуальними даними, щоб вони завантажилися на сервер.
І ЩЕ ВИ ПИСАЛИ МЕНІ: Дані на сервері зашифровані та захищені паролем, до вмісту синхронізованих даних ніхто не має доступу, навіть розробники.
ТЕПЕР Я ВАМ ПИШУ: Де ваша логіка і ум у ваших словах? Ви мені писали що Після відновлення роботи синхронізації, на жаль, усі дані на серверах були видалені. Запустіть синхронізацію на пристрої з актуальними даними, щоб вони завантажилися на сервер.
А ПОТІМ ВИ МЕНІ ПИСАЛИ ЩО Дані на сервері зашифровані та захищені паролем, до вмісту синхронізованих даних ніхто не має доступу, навіть розробники.
То якщо дані на сервері зашифровані та захищені то значить дані у вас мають бути якщо вони реально зашифровані і захищені, інакше для чого тоді ви придумали ту шифровку даних? Коли у вас дані пропадають.
Ви самі задумайтеся що ви самі написали.
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@NazarKrasavchik said in Не працює синхронізація браузеру:
Ви самі задумайтеся що ви самі написали.
Пояснюю ще раз. За звичайних умов дані зашифровані, і ніхто не має доступу до них, окрім вас, бо вони зашифровані вашим паролем. Тобто ніхто не бачить вміст паролів, закладок чи нотаток, але бачать, що на сервері знаходиться масив зашифрованих даних (якщо вам буде зрозуміліше, то, просто кажучи, послідовність нулів та одиничок). Для викрадачів такі дані не мають цінності, так само як і для команди Vivaldi.
Тепер йдемо далі. На серверах виникла непередбачувана ситуація з синхронізованими даними, кількість запитів до синхронізованих даних виросла багаторазово, наче ддос-атака. Сісадміни два тижні намагалися відновити нормальну роботу синхронізації, але для відновлення роботи довелося видалити усі дані на серверах. Тобто їх більше не існує ні в зашифрованому вигляді, ні в розшифрованому. Зовсім. Безповоротно.
Для того, щоб поновити дані на сервері, треба на пристрої, який містить актуальні дані, запустити синхронізацію, ввести пароль для шифрування, щоб дані знову завантажилися на сервер.
Повторюю. Сервери Vivaldi виконують роль містка між вашими пристроями (телефон, планшет, ПК, ноутбук), щоб дані синхронізувалися. Це не сховище по типу Google Drive або FEX.
Тепер, коли я все розжував, повідомляю, що користувача NazarKrasavchik заблоковано на 14 днів за порушення правил форуму - ненормативна лексика, образи, погрози, капс.
Сподіваюся, за два тижні ми продовжимо дискусію в нормальному ключі.