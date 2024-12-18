@kurai Я купив новий телефон і тільки вчора поставив браузер Вівальді і робив синхронізацію яка не працювала а пізніше запрацювала але в ітогах немає закладок і паролів які були синхронізовані і завжди вони появлялись коли робив синхронізацію на нових пристроях а тепер вони не появляються а чому ? Якщо дані зашифровані то значить що дані є і я їх маю бачити ,паролі в мене є для розшифровки , робіть все для того щоб вони були як було раніше, інакше тоді для чого та синхронізація в браузері ... самі задумайтеся.

А то получається що я втратив дуже важливі дані через вас . Поверніть мені їх, в іншому випадку буду змушений писати жалоби на вас і не один я буду писати, так як дуже багато людей опинилися в такій ситуації. А ми знаємо куди звертатися щоб вас прикрили назавжди за крадіжку даних,паролів.

ПРАЦЮЙТЕ НАД ТИМ ЩОБ ВСЕ ПОВЕРНУТИ ЯК БУЛО РАНІШЕ. МАЄТЕ ПОКІЩО ЩЕ ЧАС.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ І РОЗУМІННЯ.