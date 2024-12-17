Прилетело обновление - 7.0.3495.26 (Stable channel) (64 бита), после чего перестало работать автозаполение паролей, даже на этот форум пришлось вводить логин и пароль вручную, так как по нажатию на строку логина ничего не предлагает для заполнения.

Пароли 100% есть так как справа от адресной строки, там где ключик, если нажать то показывает все пароли сохранённые для конкретного сайта, и теперь что бы войти, нужно вручную прописывать логин и пароль.

Проверил на разных сайтах, из 10 сайтов, только на одном предлагает выбрать логин, на всех остальных только вводить вручную.