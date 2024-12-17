Поднятие вверх
-
Было бы здорово добавить функцию "поднятие на верх страницы по одному клику на закладке", как это реализовано в Яндекс браузере.
-
@Nar4ik said in Поднятие вверх:
Было бы здорово добавить функцию "поднятие на верх страницы по одному клику на закладке", как это реализовано в Яндекс браузере.
А если вкладка маленькая при этом есть ненулевая вероятность попасть по крестику или по выключателю звука.
Для навигации "в самый верх" и "самый низ" можно создать цепочку команд
и повесить на кнопки в тулбаре
-
@gozhiy Спасибо дружище! Сделал себе вот так:
-
Хмм... Нужно и себе такое сделать. Будет вместо расширения.