@Nar4ik said in Поднятие вверх:

Было бы здорово добавить функцию "поднятие на верх страницы по одному клику на закладке", как это реализовано в Яндекс браузере.

А если вкладка маленькая при этом есть ненулевая вероятность попасть по крестику или по выключателю звука.

Для навигации "в самый верх" и "самый низ" можно создать цепочку команд



и повесить на кнопки в тулбаре

