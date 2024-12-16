Закрепленные вкладки копируются при закрытии окна
-
Если открыто несколько окон браузера и при этом закрыть одно из них, содержащее закрепленные вкладки, то закрепленные вкладки из закрытого окна открются в текущем открытом окне. Это баг или фича такая? Ожидается, что при закрытии окна, все содержащиеся в нем вкладки тоже будут закрыты, в том числе и закрепленные, а не перенесены в другое открытое окно.
-
@vrnRaptor said in Закрепленные вкладки копируются при закрытии окна:
Это баг или фича такая? Ожидается, что при закрытии окна, все содержащиеся в нем вкладки тоже будут закрыты, в том числе и закрепленные, а не перенесены в другое открытое окно.
Возможно, фича. Вы же закрепляете вкладки, чтобы их случайно не закрыть, вот они и переносятся в соседнее окно.
@Shpankov как выдумаете?
-
@kurai я почему-то думал, что их закрепляют для того, чтобы они всегда были на одном месте и не пропадали из виду при прокрутке карусели вкладок.
-
@vrnRaptor said in Закрепленные вкладки копируются при закрытии окна:
@kurai я почему-то думал, что их закрепляют для того, чтобы они всегда были на одном месте и не пропадали из виду при прокрутке карусели вкладок.
Ну, их можно и так использовать