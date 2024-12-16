Если открыто несколько окон браузера и при этом закрыть одно из них, содержащее закрепленные вкладки, то закрепленные вкладки из закрытого окна открются в текущем открытом окне. Это баг или фича такая? Ожидается, что при закрытии окна, все содержащиеся в нем вкладки тоже будут закрыты, в том числе и закрепленные, а не перенесены в другое открытое окно.