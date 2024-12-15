@maximvasiljev

@maximvasiljev said in Не работает синхронизация аккаунта:

@IILLUMINAT сообщение в шапке про частичную неработоспособность синхронизации — ещё актуально Но пишут что на ~80% уже починили

Ну чтож вы так) Это процент аптайма (время работы) за последние 60 суток, а не процент ремонта))

Тут или работает на 100% или на 0% Других вариантов быть не может)