Не работает синхронизация аккаунта
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IILLUMINAT
При вводе верного пароля и логина на пк и на телефоне, просто пишет ошибка сервера и всё. Интернет есть и он стабильный.
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@IILLUMINAT
там розовая табличка сверху и красные буквы на ей
Читаем вдумчиво.
Потом идём в англоязычный сектор форума и читаем самую злободневную тему.
Всё починят, короч. Keep calm!
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maximvasiljev
@IILLUMINAT сообщение в шапке про частичную неработоспособность синхронизации — ещё актуально
Но пишут что на ~80% уже починили
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IILLUMINAT
@far4 спасибо, а то я думал у меня одного...
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@maximvasiljev said in Не работает синхронизация аккаунта:
@IILLUMINAT сообщение в шапке про частичную неработоспособность синхронизации — ещё актуально
Но пишут что на ~80% уже починили
Ну чтож вы так) Это процент аптайма (время работы) за последние 60 суток, а не процент ремонта))
Тут или работает на 100% или на 0% Других вариантов быть не может)