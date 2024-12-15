（原文在此）

一些周末修复 – Vivaldi 浏览器快照 3554.3

在今天的快照中，我们收集了一些小更改，还介绍了 macOS 的增量更新。

作者：鲁阿里·厄德高

2024 年 12 月 15 日

已知问题

同步目前并不适合所有人：请参阅vivaldstatus.com

变更日志

[时钟][仪表盘]为时钟提供新的时间服务，以保持同步并提高性能 (VB-110616)

[崩溃][邮件] 从邮件中打开图像会使 Vivaldi 崩溃 (VB-112248)

[仪表盘] 添加选项以使最新的订阅项目更大 (VB-111964)

[仪表盘] 导航到快速拨号时禁用“快速设置”应使快拨保持打开状态 (VB-110024)

[历史记录] 未显示当天的图表 (VB-111997)

[macOS] 启用增量更新 (VB-86498)

[邮件] 标签/标记快捷方式和重新排序/隐藏标签 (VB-111865)

[邮件] 从线索视图中选择联系人时会出现乱序列表 (VB-112196)

[邮件] 打开标签对话框后，键盘快捷键仍然作用于后台邮件列表 (VB-112363)

[面板][标签页通知] 动态更新未应用于 Web 面板 (VB-112353)

[站点信息] 加载本地文件后按钮停止工作 (VB-112354)

[空间导航] 跳过最近和最佳垂直候选 (VB-100039)

[快速拨号] 快速设置图标与其他按钮重叠 (VB-112421)

[同步​​] 排除网页小部件同步 (VB-112369)

[同步​​] 在错误状态下显示 VivaldiStatus.com 消息 (VB-112299)

[UI] Google Meet 共享标头在离开会议后仍保留 (VB-111909)

[UI] 删除仪表板提示对话框 (VB-112286)

恢复 [扩展] 并不总是在新标签页中打开页面：修复导致各种问题 (VB-109480)

（机翻，人肉校订）