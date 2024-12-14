@vermishev said in ОШИБКА синхронизации:

При попытке синхронизировать браузер с данными аккаунта появляется сообщение: "Обнаружены проблемы на сервере. Попробуем обновить позже. Уже сутки такая хрень

Mac OS Catalina, Vivaldi 6.9.3447.55. Седьмую версию, к сожалению, Catalina не тянет.

В шапке форума уже неделю висит сообщение о том, что есть проблемы с синхронизацией:

Проверить статус сервисов Vivaldi можно тут: https://vivaldistatus.com/