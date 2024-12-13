Не удалось извлечь файлы из архива. Vivaldi
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kirill1996
Как решить проблему, эту?
Не удалось извлечь файлы из архива. Скачайте Vivaldi заново.
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что-то мешает писать на диск.
антивирус?
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kirill1996
@kirill1996 проблему решил.
Удалил, ненужные файлы с раздела диска, где размещен Vivaldi и места свободного, стало 3+ гб.
Установка, без проблем началась.
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kirill1996
@iNDiAnFLy said in Не удалось извлечь файлы из архива. Vivaldi:
что-то мешает писать на диск.
антивирус?
600мб, свободных на разделе, мало было для обновления.
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бггг!
тебе нужно больше места,
а иначе ты угробишь файловую систему,
а если это SSD, то ты и его физически угробишь.