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Здравствуйте вопрос и предложение.
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Вопрос : "как отключить авто открытия вкладки браузера после нажатия кнопки "Открыть ссылку в новом окне". на случай если мне не надо чтобы оно открылось сразу же." Предложение :"в переводчик добавить окно для загрузки картинки и дальнейшего перевода текста с неё."
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@EdgarPo said in Здравствуйте вопрос и предложение.:
"Открыть ссылку в новом окне".
почему бы просто не нажимать кнопку "Открыть ссылку в новом окне". сразу, а сделать это после перекура?
*а что, переводчик вивальди научился распознавать текст с картинок?