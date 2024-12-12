@EdgarPo said in Здравствуйте вопрос и предложение.:

"Открыть ссылку в новом окне".

почему бы просто не нажимать кнопку "Открыть ссылку в новом окне". сразу, а сделать это после перекура?

*а что, переводчик вивальди научился распознавать текст с картинок?