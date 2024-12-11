（原文在此）

新的快速拨号对话框和崩溃修复程序 - Vivaldi IOS浏览器快照3551.4

该快照包含新的快速拨号对话框和几个崩溃修复程序。

作者：北条彰

2024年12月11日

以下是已经进行的一些更改：

新的快速拨号对话框（VIB-838）

根据反馈，我们引入了一个新的快速拨号对话框，以增强在开始页面上添加快速拨号的体验。以前，必须手动输入URL和站点名称，这耗时且令人沮丧。此改进简化了过程，减少了步骤，并使用户更容易个性化其开始页面。

变更日志：

[新增] [快速拨号]实现新的快速拨号对话框（VIB-838）

[新增] [设置]实施地址栏的搜索建议设置（VIB-982）

[iPad] [快速拨号]使用“图标”用于默认快速拨号大小（VIB-1006）

[缩放]开始页面禁用文本缩放（VIB-1001）

[崩溃]应用程序批量删除默认书签文件夹（VIB-984）时崩溃

[崩溃]密码管理器中点击“设置”致应用程序崩溃（VIB-991）

[崩溃]在隐身窗口中点击历史组织时崩溃（VIB-993）

[崩溃]从隐身窗口中打开“最近的标签页”崩溃（VIB-999）

[回归]在V菜单下的共享选项对于某些用户不可见（VIB-985）

备注：

快照版本无法将其设置为默认版本。

（机翻，人肉校订）