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iOS 快照版 3551.4
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Aaron Translator
新的快速拨号对话框和崩溃修复程序 - Vivaldi IOS浏览器快照3551.4
该快照包含新的快速拨号对话框和几个崩溃修复程序。
作者：北条彰
2024年12月11日
以下是已经进行的一些更改：
- 新的快速拨号对话框（VIB-838）
- 根据反馈，我们引入了一个新的快速拨号对话框，以增强在开始页面上添加快速拨号的体验。以前，必须手动输入URL和站点名称，这耗时且令人沮丧。此改进简化了过程，减少了步骤，并使用户更容易个性化其开始页面。
变更日志：
- [新增] [快速拨号]实现新的快速拨号对话框（VIB-838）
- [新增] [设置]实施地址栏的搜索建议设置（VIB-982）
- [iPad] [快速拨号]使用“图标”用于默认快速拨号大小（VIB-1006）
- [缩放]开始页面禁用文本缩放（VIB-1001）
- [崩溃]应用程序批量删除默认书签文件夹（VIB-984）时崩溃
- [崩溃]密码管理器中点击“设置”致应用程序崩溃（VIB-991）
- [崩溃]在隐身窗口中点击历史组织时崩溃（VIB-993）
- [崩溃]从隐身窗口中打开“最近的标签页”崩溃（VIB-999）
- [回归]在V菜单下的共享选项对于某些用户不可见（VIB-985）
备注：
快照版本无法将其设置为默认版本。
（机翻，人肉校订）