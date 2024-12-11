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кажется я сломал ютуб, как мне его починить?
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при открытии у меня появляется вот это окно, но в режиме приватного окна все работает нормально
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@Lampochka said in кажется я сломал ютуб, как мне его починить?:
при открытии у меня появляется вот это окно, но в режиме приватного окна все работает нормально
Очень мало информации.
Попробуйте эти советы https://help.vivaldi.com/ru/featured-articles-ru/troubleshooting-issues/