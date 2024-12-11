Здравствуйте!

Что б хотелось добавить:

Версия на ПК, локальный пароль который блокирует браузер через заданное время.

Облачный пароль для авторизации, если даже взломают почту, войти не смогут.

Синхранизация не работает, можно сделать такое.

Если устройства находятся в одной сети, например ПК и телефон, в браузерах сделать кнопку синхронизация по локальной сети. На обоих устройствах запускается браузер нажимается кнопка, браузеры открывают порта который тоже можно задать в ручную и происходит синхронизация, после чего в ручную закрываем порты.