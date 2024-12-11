Чего не хватает.
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Здравствуйте!
Что б хотелось добавить:
Версия на ПК, локальный пароль который блокирует браузер через заданное время.
Облачный пароль для авторизации, если даже взломают почту, войти не смогут.
Синхранизация не работает, можно сделать такое.
Если устройства находятся в одной сети, например ПК и телефон, в браузерах сделать кнопку синхронизация по локальной сети. На обоих устройствах запускается браузер нажимается кнопка, браузеры открывают порта который тоже можно задать в ручную и происходит синхронизация, после чего в ручную закрываем порты.
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@GSArtist Please in English or cyrillic in local forum of you language.
Issue with Sync are still server-sided. See https://vivaldistatus.com
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AAyespy moved this topic from Vivaldi for Windows
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@GSArtist
технически было бы достаточно возможности избирательного экспорта/импорта пользовательских данных в зашифрованном виде.
А уж как переслать - решать самому пользователю, для этого есть масса инструментов, которые нет смысла встраивать в браузер.
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@GSArtist said in Чего не хватает.:
Версия на ПК, локальный пароль который блокирует браузер через заданное время.
Уже несколько лет предлагают пользоваться паролем от учётной записи Windows.
@GSArtist said in Чего не хватает.:
Облачный пароль для авторизации, если даже взломают почту, войти не смогут.
Есть практически с первых дней синхронизации.
@GSArtist said in Чего не хватает.:
Синхранизация не работает, можно сделать такое.
Какое?
@GSArtist said in Чего не хватает.:
Если устройства находятся в одной сети, например ПК и телефон, в браузерах сделать кнопку синхронизация по локальной сети. На обоих устройствах запускается браузер нажимается кнопка, браузеры открывают порта который тоже можно задать в ручную и происходит синхронизация, после чего в ручную закрываем порты.
Сколько миллисекунд это сэкономит?
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@kurai said in Чего не хватает.:
Сколько миллисекунд это сэкономит?
Имеется в виду своего рода "mesh-синхронизация".
Можно представить такую синхронизацию в локальной сети, по wifi (между ноутами, между смартами), по блютузу. Да хоть по nfc
Это просто идея. Фантазировать не вредно.
Я могу представить синхро с помощью qr-кодов. С помощью звукового обмена данными (здесь уместен звук dial-up модема). С помощью вибросигнала и гироскопа.
Сколько это займёт времени - другой разговор. Но заметьте, что все необходимые разрешения у браузера уже есть.