Синхронизация
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Когда починят, собственно вопрос?
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@lesharb
пишут, что уже 2/3 подключили.
https://social.vivaldi.net/@Vivaldi/113628482892190893
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@far4 Я могу понять упал прод, но уже 4 сутки пошли просто.....
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@lesharb
можно спросить: а что такого полезного предоставляет именно синхро браузера, что все так всполошились?
Это не мессенджер, а сервис почты работает нормально. Переводчик работает (как обычно).
То есть в чём смысл переполоха?
Разве что заметки нельзя синхронизировать как самую большую структуру данных. Народ использует заметки для обмена инфой? Как ежедневник или как коллектор накопившихся идей?
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@far4 said in Синхронизация:
@lesharb
можно спросить: а что такого полезного предоставляет именно синхро браузера, что все так всполошились?
Это не мессенджер, а сервис почты работает нормально. Переводчик работает (как обычно).
То есть в чём смысл переполоха?
Разве что заметки нельзя синхронизировать как самую большую структуру данных. Народ использует заметки для обмена инфой? Как ежедневник или как коллектор накопившихся идей?
для меня в первую очередь закладки
вторая очередь заметки (по работе сижу на удаленном компе и иногда надо что-то вытащить наружу)
ну и пароли