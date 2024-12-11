@lesharb

можно спросить: а что такого полезного предоставляет именно синхро браузера, что все так всполошились?

Это не мессенджер, а сервис почты работает нормально. Переводчик работает (как обычно).

То есть в чём смысл переполоха?

Разве что заметки нельзя синхронизировать как самую большую структуру данных. Народ использует заметки для обмена инфой? Как ежедневник или как коллектор накопившихся идей?