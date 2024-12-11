（原文在此）

崩溃恢复，...恢复 – Vivaldi 浏览器快照 3550.4

在今天的快照中，我们进一步调整崩溃恢复，希望减少误报。

作者：鲁阿里·厄德高

2024 年 12 月 10 日

广告归因

我们最近从搜索合作伙伴那里发现，收入异常低，因为跟踪器拦截器阻止了广告归因。近年来，广告市场发生了巨大变化，仅仅查看和点击广告已经不够了。我们需要广告归因才能由我们的合作伙伴付费。我们现在正在尝试修复，看看它是否能按最初的预期工作。通过此修复，仅当您有意点击广告时才会归因广告。此修复目前仅在我们的快照版本中进行测试，因此如果您使用 Vivaldi Stable，您将看不到任何有关广告归因的信息。有关广告归因的更多信息。

已知问题

同步目前不适用于所有人：请参阅vivaldstatus.com

变更日志

[地址栏] 标记为“不安全”的本地文件 (VB-112029)

[Chromium]更新至132.0.6834.40

[崩溃恢复] 所有工作区中的所有标签页均恢复到根工作区 (VB-112034)

[崩溃恢复] 升级时触发 (VB-111995)

[崩溃] 在窗口之间移动仪表板标签页时 (VB-111922)

[崩溃]按页面信息锁定图标浏览器偶尔关闭(VB-112132)

[崩溃][macOS] 从地址栏中的共享按钮下载二维码时 (VB-111886)

[仪表盘] 每周天气表对齐 (VB-112130)

[扩展] 不要总是在新选项卡中打开页面 (VB-109480)

[订阅] 在 feed 恢复中添加新过滤器后，文件夹过滤器未运行 (VB-112114)

[邮件] 自动预取机制可能会使客户端在错误的文件夹中闲置 (VB-112144)

[邮件] 某些用户收不到新邮件 (VB-112020)

[设置] Vivaldi 菜单图标悬停不遵循圆角设置 (VB-112137)

[快速拨号] 禁用自动完成 (VB-112190)

[工具栏][扩展]图标加倍 (VB-112094)

[UI] 添加一个选项以自动从“另存为”创建唯一的文件名：后续修复 (VB-110649)

（机翻，人肉校订）