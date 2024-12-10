Вин 10 про. 8 оперативной.

Есть несколько пространств. При обновлении страницы сайта в одном из них обновление происходит крайне тяжело и медленно. При запуске чистого браузера, из другой учетной записи, при наличии проствранств с меньшим количеством вкладок все работает. Интернет хороший. Как можно это решить? Если возможно. Или только закрывать вкладки в других пространствах?