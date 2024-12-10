При нескольких пространствах сайт практически не работает.
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Вин 10 про. 8 оперативной.
Есть несколько пространств. При обновлении страницы сайта в одном из них обновление происходит крайне тяжело и медленно. При запуске чистого браузера, из другой учетной записи, при наличии проствранств с меньшим количеством вкладок все работает. Интернет хороший. Как можно это решить? Если возможно. Или только закрывать вкладки в других пространствах?
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@wet2
Если нехватка именно памяти (посмотреть в диспетчере задач), то можно периодически выгружать вкладки из памяти и/или задать меньший период для автоматической выгрузки
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Спасибо. Пробую.
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Установил выгрузка из памяти неактивные вкладки на авто. Из других пространств нажал выгрузить вкладки. Ситуация та же.
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Все. Заработало. Это помогло. Спасибо.