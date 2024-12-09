用的是 Vivaldi 免安装的解压缩便携版。

在 Vivaldi\User Data\Default\File System\ 目录下有很多以 nnn 数字命名的子目录，这些子目录的作用是什么？里面的文件是如何产生的？

比如其中某个子目录 Vivaldi\User Data\Default\File System\004\t\00\ 中有许多以数字命名的文件

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有些文件长度为0，有的有几百兆之大，经查看是视频文件。我确实通过网页查看过这些视频，但问题是我已经清理过所有缓存，为什么这些视频文件没被清理掉？ File System 目录是属于缓存用的吗？