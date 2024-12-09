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这个目录下以数字命名的子目录和文件是派什么用的？
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DOSforever
用的是 Vivaldi 免安装的解压缩便携版。
在
Vivaldi\User Data\Default\File System\目录下有很多以
nnn数字命名的子目录，这些子目录的作用是什么？里面的文件是如何产生的？
比如其中某个子目录
Vivaldi\User Data\Default\File System\004\t\00\中有许多以数字命名的文件
00000001
00000011
00000012
00000013
00000020
00000021
00000025
00000035
有些文件长度为0，有的有几百兆之大，经查看是视频文件。我确实通过网页查看过这些视频，但问题是我已经清理过所有缓存，为什么这些视频文件没被清理掉？
File System目录是属于缓存用的吗？
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Aaron Translator
@DOSforever said in 这个目录下以数字命名的子目录和文件是派什么用的？:
Vivaldi 免安装的解压缩便携版
这是官方发布的版本吗？