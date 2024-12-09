（原文在此）

两项新功能和广告归因 – Vivaldi Android 浏览器快照 3547.3

此快照介绍了阅读器视图切换和标签页搜索。另外，我们还添加了广告归因修复。

作者：简

2024 年 12 月 9 日

广告归因

我们最近从搜索服务合作伙伴那里发现，收入异常低，因为跟踪拦截器阻止了广告归因。近年来，广告市场发生了巨大变化，仅仅查看和点击广告已经不够了。我们需要广告归因才能由我们的合作伙伴付费。我们现在正在尝试修复，看看它是否能按最初的预期工作。通过此修复，仅当您有意点击广告时才会归因广告。此修复目前仅在我们的快照版本中进行测试，因此如果您使用 Vivaldi 稳定版，您将看不到任何有关广告归因的信息。有关广告归因的更多信息。

阅读器视图切换

阅读器视图（又名简化视图）在安卓版 Vivaldi 中可用已有一段时间了。现在我们改进了启用和禁用该功能的方式。在“设置->内容设置->辅助功能”中启用“简化视图”后，每当阅读器视图中出现可用页面时，您都会找到一个从 Vivaldi 主菜单切换到该页面的选项。

搜索标签

标签囤积者很高兴！现在，通过标签切换器中的搜索功能可以轻而易举地找到打开的标签页。只需点击右上角的放大镜图标即可开始。

查看变更日志以了解变更的概述，并让我们知道您的想法。

[新增] 允许广告归因 (VB-109764)

[新增] 将阅读器视图切换添加到菜单 (VAB-6633)

[新] 标签切换器中的搜索选项卡 (VAB-10491)

[书签] 删除根文件夹中的所有文件夹后根文件夹消失 (VAB-10468)

[设置] 状态栏可见性显示不会立即反映 (VAB-10264)

[起始页] 当没有书签文件夹时，“添加新组”按钮停止工作 (VAB-10469)

[起始页]从常用站点添加书签时，视图从常用站点跳转到第一个组 (VAB-10374)

[字符串] 将文本“帮助和反馈”更新为“帮助”(VAB-10437)

[平板电脑] 切换标签页时关闭面板 (VAB-10448)

[平板电脑] 修复了可折叠设备和平板电脑上浏览器重新启动后页面下移的问题 (VAB-10101)

[标签页] 标签栏性能修复 (VAB-10490)

[UI] 书签根文件夹中的图标颜色错误 (VAB-10414)

[UI] 笔记面板中的文本大小错误 (VAB-10416)

[回归] 默认情况下应显示盾牌图标 (VAB-10450)

[回归] 不再检测简化视图 (VAB-10343)

[崩溃] 更改阅读清单中的排序顺序会使 Vivaldi 崩溃 (VAB-10442)

[崩溃] 关闭标签页时崩溃 (VAB-10454)

升级到 Chromium132.0.6834.30

（机翻，人肉校订）