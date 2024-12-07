Приветствую!

Пользуюсь vpn/proxy, при переподключении происходит какой-то сбой и почтовые аккаунты начинают выглядеть вот так:



Помогает только перезапуск браузера, но переподключение (потери/восстановлении связи) vpn/proxy происходит довольно часто (причем всё остальное не замечает этого переподключения), в итоге эта проблема начинает раздражать.

Есть ли какой-то вариант решить проблему, что бы почта заново синхронизировалась без перезапуска браузера?

Спасибо!