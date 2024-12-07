При переподключении VPN перестает работаеть почта.
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Приветствую!
Пользуюсь vpn/proxy, при переподключении происходит какой-то сбой и почтовые аккаунты начинают выглядеть вот так:
Помогает только перезапуск браузера, но переподключение (потери/восстановлении связи) vpn/proxy происходит довольно часто (причем всё остальное не замечает этого переподключения), в итоге эта проблема начинает раздражать.
Есть ли какой-то вариант решить проблему, что бы почта заново синхронизировалась без перезапуска браузера?
Спасибо!
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mib2berlin Soprano
@Ruslango
Hi, please only English in the international forum section or ask in the Russian section.
I use CyberGhost VPN without mail issues but at the system level.
Please, always add your Vivaldi and OS version and in this case the VPN service and how you use it.
This is on Linux:
Cheers, mib
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У меня такое с календарём происходит. При VPN нет синхронизации.
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ZZalex108 moved this topic from Mail
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Проверил, отвал почты происходит и без реконнекта, просто через какое-то время перестает работать.
OS Windows 11 Pro
Vivaldi 7.0.3495.23 (Stable channel) (64-bit)
VPN: Vless+Reality, v2rayN 7.2.3 (TUN-mode)
Есть возможность как-то продиагностировать причину?
Может надо что-то в исключения добавить?