（原文在此）

最新更改 – Vivaldi 浏览器快照 3546.4

在今天的快照中，我们了解了 Vivaldi 开发的所有最新动态。

作者：鲁阿里·厄德高

2024 年 12 月 5 日

广告归因：

我们最近从搜索合作伙伴那里发现，收入异常低，因为跟踪器拦截器阻止了广告归因。近年来，广告市场发生了巨大变化，仅仅查看和点击广告已经不够了。我们需要广告归因才能由我们的合作伙伴付费。我们现在正在尝试修复，看看它是否能按最初的预期工作。通过此修复，仅当您有意点击广告时才会归因广告。此修复目前仅在我们的快照版本中进行测试，因此如果您使用 Vivaldi Stable，您将看不到任何有关广告归因的信息。有关广告归因的更多信息。

已知问题：

目前没有 macOS 构建

由于新的崩溃日志记录检测和恢复系统出现误报，自动更新被禁用，从而导致会话丢失。您仍然可以手动下载并安装，但请先备份以确保

变更日志：

[新] 允许广告归因 (VB-109764)

[新][崩溃记录器] 检测会话引发的崩溃循环并从中恢复 (VB-106173)

[新增][仪表盘]允许访问网页小部件中的主题颜色 (VB-111672)

[新][仪表盘]小部件的背景样式选项 (VB-111778)

[日历] 修复从服务器获取单个事件时的 406 错误 (VB-111755)

[日历] 从 iCal 导入 VTODOS (VB-108748)

[日历] [CalDAV] 处理同步集合中的空 propstats (VB-108001)

[Chromium]更新至132.0.6834.30

[时钟] 接近实时更新并减少冗余定时器中断 (VB-111740)

[崩溃] 随机但常见 (VB-111149)

[崩溃] 与某些配置文件相关 (VB-107612)

[崩溃] 更新后启动时崩溃 (VB-111661)

[崩溃][Windows][Linux][设置] 关于“将常规设置重置为默认值”(VB-112083)

[仪表盘] 书签小部件，在文件夹选择器中保留文件夹层次结构 (VB-109855)

[仪表盘] 仪表盘书签的图像损坏 (VB-111093)

[仪表盘] 常用站点/书签小部件中的键盘导航 (VB-112099)

[仪表盘][天气小部件]天气小部件的日期问题，错误地显示第二天的日期 (VB-111665)

[仪表盘][天气小部件]时间跨度混乱 (VB-111501)

[仪表盘][天气小工具]错误的短日期格式 (VB-111972)

[下载] 未显示完成通知 (VB-111728)

[下载] 如果焦点丢失，图表会重置 (VB-111741)

[下载][设置] 添加一个选项以自动从“另存为”创建唯一的文件名 (VB-110649)

[提要] 更新后所有提要消失（检测到数据库错误。恢复提要）(VB-112122)

[订阅] 删除导致数据库错误 (VB-110875)

[提要] 在设置中删除文件夹提要会将其保留在过滤器表中 (VB-111773)

[订阅] 在订阅恢复中添加新过滤器后，文件夹过滤器未运行 (VB-112114)

[订阅] 将订阅移动到文件夹中不会反映在订阅小部件中 (VB-111386)

[键盘] 设置页面上的 Ctrl+F 应使用搜索，而不是在页面中查找 (VB-936)

[键盘] 使用相同的热键打开/关闭“在页面中查找”(VB-42381)

[Linux] openSUSE Slowroll 上未自动添加存储库 (VB-111948)

[Linux]处理具有 24 小时时钟或长日期格式中不带秒的语言环境 (VB-100944)

[邮件] 恢复已发送消息的标签页后丢弃草稿会删除该消息 (VB-111819)

[邮件] 某些用户收不到新邮件 (VB-112020)

[邮件][日历] 禁用 URL 上下文对话框 (VB-111912)

[菜单] 在“获取图像描述”字符串中错误地将“Google”替换为“Vivaldi”(VB-103788)

[快速命令] 导航或执行命令后隐藏提示 (VB-106904)

[快速命令] 阅读列表项目未打开 (VB-101730)

[选项卡] 更新共享标签页 UI (VB-86341)

[平铺] 平铺之间的背景空间未被覆盖 (VB-111391)

[UI] 由于对比度较低，按钮状态指示器不可见 (VB-111923)

[UI] 弹出窗口标题栏不一致 (VB-111996)

[UI] 离开 Google meet 后浏览器窗口顶部的共享栏死掉 (VB-111628)

[窗口][面板]替换标签页放置在错误的工作区中 (VB-111780)

[Windows] 启动画面在高对比度模式下产生白色闪光 (VB-111831)

[工作区] 某些表情符号无法用作工作区图标 (VB-111629)

[工作区] 窗口重新打开，工作区不正确且没有活动标签页 (VB-111731)

[工作区][标签页] 打开工作区，其中先前访问的标签页处于活动状态 (VB-110718)

（机翻，人肉校订）