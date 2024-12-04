Почему именно на Vivaldi не открывается сайт согаза
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Только на Vivaldi не открывается сайт https://www.sogaz.ru/m
Все флаги стоят по умолчанию, блокировщики отключены. Спокойно открывает на хромиуме и ябраузере.
В чём может быть причина?
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@idukachev said in Почему именно на Vivaldi не открывается сайт согаза:
Только на Vivaldi не открывается сайт https://www.sogaz.ru/m
Все флаги стоят по умолчанию, блокировщики отключены. Спокойно открывает на хромиуме и ябраузере.
В чём может быть причина?
Так не открывается?
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@Nikolay68 не знаю, что произошло, но всё заработало
(тихо уходит)
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@idukachev said in Почему именно на Vivaldi не открывается сайт согаза:
@Nikolay68 не знаю, что произошло, но всё заработало
(тихо уходит)
Бывает.