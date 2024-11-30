Хотелось бы, чтобы можно было перейти со страниц Справки, по ссылкам прямо к необходимым функциям или элементам интерфейса Vivadi.

Например, если в Справке описывается Боковая панель вкладок, то при нажатии на Ссылку, расположенную на странице - происходил бы переход к данному элементу интерфейса, и открывалась бы Боковая панель.

А при нажатии Ссылки на странице Справки, с описанием Панели Настроек, и какого-либо Параметра, происходил переход, к данному Параметру в Панели Настроек.

Такая возможность, может создать дополнительные удобства в изучении функций Vivaldi.

Эта возможность может дополнить возможность Перехода к Справочным материалам по выбранной функции или элементу Интерфейса.

Таким образом, ссылки могут вести не только от Элементов Интерфейса к соответствующим разделам Справки, но также из разделов Справки к Элементам Интерфейса.