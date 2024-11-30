После добавления Заметок, часто бывает необходимым Добавить в Заметки, дополнительный текст с Web-страницы или с нескольких страниц.

Это легко сделать с помощью Копирования и Вставки.

Но когда таких добавлений много, то хотелось-бы более быстро решить эту задачу.

С этим, может помочь дополнительный пункт в Меню, по Правой клавише Мышки вызываемый после выделения текста, или Дополнительная кнопка с такой функцией в Панели Адреса, например с таким названием "Добавить выделенный текст в выбранную заметку", позволяющие добавить выделенный текст, в Заметку выбранную в Боковом Меню заметок.

При этом, можно будет добавить любое количество дополнительных текстовых блоков, с любой страницы в выбранную заметку, добавляя их последовательно, в конце заметки.

Предложение:

Добавление в Vivaldi Функции, позволяющей добавить выбранный текст в предварительно выбранную Заметку из Боковой Панели Заметок, в конце текста этой заметки.