Столкнулся с ошибкой давно, но почему-то сообщил только сейчас.

Баг заключается в нестабильности на панели адресов(URL), которое вызывает разрывы в браузере для Android.

Я могу отправить видео по ссылке с багом, (т.к. здесь не вижу добавления видео):

https://youtu.be/t12ffqwTWqQ?feature=shared

Я написал баг-репорт(сначала код ошибки был VAB-10444,но позже я решил сообщить новый, корректный репорт-VAB-10452, из-за этого запутав разработчиков).

Помогите, пожалуйста.