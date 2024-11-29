Нестабильность интерфейса в Android(URL-адреса, адрес бар)
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StarSea205
Столкнулся с ошибкой давно, но почему-то сообщил только сейчас.
Баг заключается в нестабильности на панели адресов(URL), которое вызывает разрывы в браузере для Android.
Я могу отправить видео по ссылке с багом, (т.к. здесь не вижу добавления видео):
https://youtu.be/t12ffqwTWqQ?feature=shared
Я написал баг-репорт(сначала код ошибки был VAB-10444,но позже я решил сообщить новый, корректный репорт-VAB-10452, из-за этого запутав разработчиков).
Помогите, пожалуйста.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@StarSea205 Оба баг-репорта закрыты - тестеры не смогли воспроизвести проблему.
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StarSea205
@Shpankov said in Нестабильность интерфейса в Android(URL-адреса, адрес бар):
@StarSea205 Оба баг-репорта закрыты - тестеры не смогли воспроизвести проблему.
Спасибо за ваш ответ.