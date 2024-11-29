安卓快照版 3537.3
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Aaron Translator
我们为您修复了更多崩溃和错误。
作者：简
2024 年 11 月 29 日
以下是一些已做出的更改：
- 讲格鲁吉亚语还是僧伽罗语？现在您也可以将 Vivaldi 的 UI 语言切换为这些语言。 (VAB-10356)
- 从主菜单打开 Vivaldi 帮助现在将在新选项卡中打开该站点，而不是 (VAB-10438)
查看变更日志以了解变更的概述，并让我们知道您的想法。
- [帮助页面] 帮助页面应在常规标签页中打开 (VAB-10438)
- 当地址栏位于顶部时，横向模式下缺少 [选项卡切换器] 按钮 (VAB-10375)
- [平板电脑] 菜单设置不可用 (VAB-10390)
- [翻译] 格鲁吉亚语和僧伽罗语不在应用程序语言列表中（VAB-10356）
- [UI] 跟踪器拦截器对话框的 UI 优化 (VAB-10357)
- [回归] 关闭隐身标签页时崩溃 (VAB-10395)
- [回归] 标签栈未溶解 (VAB-10451)
- [崩溃] 在显示画中画时点击 V 图标应用程序崩溃 (VAB-10436)
- [崩溃] 在隐身标签页上的地址栏中输入时崩溃 (VAB-10427)
- 升级到 Chromium 分支132.0.6834.12
（机翻，人肉校订）