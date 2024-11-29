（原文在此）

我们为您修复了更多崩溃和错误。

作者：简

2024 年 11 月 29 日

以下是一些已做出的更改：

讲格鲁吉亚语还是僧伽罗语？现在您也可以将 Vivaldi 的 UI 语言切换为这些语言。 (VAB-10356)

从主菜单打开 Vivaldi 帮助现在将在新选项卡中打开该站点，而不是 (VAB-10438)

查看变更日志以了解变更的概述，并让我们知道您的想法。

[帮助页面] 帮助页面应在常规标签页中打开 (VAB-10438)

当地址栏位于顶部时，横向模式下缺少 [选项卡切换器] 按钮 (VAB-10375)

[平板电脑] 菜单设置不可用 (VAB-10390)

[翻译] 格鲁吉亚语和僧伽罗语不在应用程序语言列表中（VAB-10356）

[UI] 跟踪器拦截器对话框的 UI 优化 (VAB-10357)

[回归] 关闭隐身标签页时崩溃 (VAB-10395)

[回归] 标签栈未溶解 (VAB-10451)

[崩溃] 在显示画中画时点击 V 图标应用程序崩溃 (VAB-10436)

[崩溃] 在隐身标签页上的地址栏中输入时崩溃 (VAB-10427)

升级到 Chromium 分支132.0.6834.12

（机翻，人肉校订）