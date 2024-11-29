Кого читать на Mastodon?
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Semenov-Sherin
Здорово, народ!
Я вроде бы уже упоминал, что уже несколько лет пытаюсь приобщить маму к современным технологиям. Аккаунт Vivaldi у неё уже есть, и я подумываю установить ей Mastodon. Но я что-то вообще не представляю, кого она там будет читать (разве что комиксы про животных).
Итак, на кого стоит подписаться в Mastodon? Язык: русский и английский. Чтобы без политики и технических загогулин. Есть идеи?
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@Semenov-Sherin
честно говоря, нет идей. Дело в том, что русскоязычных мастодонов очень мало, и общаются там, в основном, программеры, админы, геймер-стриммеры и прочий такой народ. Ну и коллекторы новостей (как в тви, но без баталий в комментах). Отсюда специфические темы, жаргон... ну и так далее.
Конечно, есть каналы с фото природы или астрофото, но это уже не про читать, а только смотреть (как в инсте, но, опять же, без комментов).
А вот так, чтобы это было похоже на научпоп... мне кажется, что мастодоны - это не тот жанр. Здесь надо что-то более раздумчивое и объёмистое.