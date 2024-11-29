@Semenov-Sherin

честно говоря, нет идей. Дело в том, что русскоязычных мастодонов очень мало, и общаются там, в основном, программеры, админы, геймер-стриммеры и прочий такой народ. Ну и коллекторы новостей (как в тви, но без баталий в комментах). Отсюда специфические темы, жаргон... ну и так далее.

Конечно, есть каналы с фото природы или астрофото, но это уже не про читать, а только смотреть (как в инсте, но, опять же, без комментов).

А вот так, чтобы это было похоже на научпоп... мне кажется, что мастодоны - это не тот жанр. Здесь надо что-то более раздумчивое и объёмистое.