@far4 said in Обрезанная версия окна:

@kurai

по личному опыту, например, телега так себя ведёт, и если ссылки напрямую из неё тапать и если через URL-check. Притом, не важно, открыт браузер или стартует, получив ссылку, - всё равно в "обрезанном окне" открывает.

И тоже Мяу, только 12.0.

Возможно, это нормальное поведение? Проверил Kiwi - точно такое же поведение.

В телеграме я давным-давно отключил встроенный браузер, и ссылки открываются в полноценном Vivaldi. А вот в приложении Facebook Lite ссылки открываются в обрезанном браузере. Там или нет возможности отключить встроенный браузер или я просто не могу найти это. Hyper OS (бывшая MIUI).