Обрезанная версия окна
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Как открывать полную версию Vivaldi переходя по ссылке? MIUI 14, внутренние браузеры приложений отключены.
Сначала открывается обрезанная версия окна, в котором можно нажать на три точки и перейти в полную версию со вкладками. Жутко бесячий функционал.
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@NNDMT said in Обрезанная версия окна:
Как открывать полную версию Vivaldi переходя по ссылке? MIUI 14, внутренние браузеры приложений отключены.
Сначала открывается обрезанная версия окна, в котором можно нажать на три точки и перейти в полную версию со вкладками. Жутко бесячий функционал.
Вы из какого-то приложения переходите по ссылке (Если да, то из какого?) или непосредственно внутри самого браузера?
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@kurai
по личному опыту, например, телега так себя ведёт, и если ссылки напрямую из неё тапать и если через URL-check. Притом, не важно, открыт браузер или стартует, получив ссылку, - всё равно в "обрезанном окне" открывает.
И тоже Мяу, только 12.0.
Возможно, это нормальное поведение?
Проверил Kiwi - точно такое же поведение.
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@far4 said in Обрезанная версия окна:
@kurai
по личному опыту, например, телега так себя ведёт, и если ссылки напрямую из неё тапать и если через URL-check. Притом, не важно, открыт браузер или стартует, получив ссылку, - всё равно в "обрезанном окне" открывает.
И тоже Мяу, только 12.0.
Возможно, это нормальное поведение?
Проверил Kiwi - точно такое же поведение.
В телеграме я давным-давно отключил встроенный браузер, и ссылки открываются в полноценном Vivaldi. А вот в приложении Facebook Lite ссылки открываются в обрезанном браузере. Там или нет возможности отключить встроенный браузер или я просто не могу найти это. Hyper OS (бывшая MIUI).
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@kurai
я порылся в настройках у телеги и нашёл такую вкладку и пункт:
Если выбрать так, то, действительно, открывается полновесный браузер.
То есть, получается, всего есть три варианта:
- использовать "встроенный в телегу" браузер, который (как я понял) работает как оболочка над webview;
- использовать Chrome Custom Tabs, on Android - так, кажется, это называется? Те самые "обрезанные окна", где в боковом меню есть строка мелкими буквами: работает под управлением Вивальди. На скриншоте это пункт "Новые страницы в телеграм" - но встроенный браузер при этом выключен (иначе п.1).
- полноценный браузер и его вкладки.
3а) Cromite также умеет передавать ссылку во вкладку в режиме Инкогнито.
ps И всё-таки Мяу!
Я не удивлюсь, если это ещё одна её чудная особенность.
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@kurai речь про сторонние приложения (хоть ВК, хоть телега). Жаль скриншоты не приложить.
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@far4 да вы просто маг! Спасибо большое.
Справедливости ради, Яндекс браузер открывался сразу полной версией и без этих настроек телеграмма, а Вивальди и Хром начинались обрезком.