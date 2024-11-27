Сделать кнопку "копировать" в окне перевода
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Сделать кнопку "копировать" перевод в окне перевода (при переводе из меню страницы)
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Кнопка, может, и не будет лишней. Меня смущает только то, что ее отсутствие - это такая мелочь на фоне остальных багов встроенного переводчика.
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haneyeumaksim
зачем вам встроеный переводчик? вы дорасли до вивальди, так что будте любезны рассчитывать либо на свои силы либо на сломаный голдендикт
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@haneyeumaksim ну так-то переводчик нормальный, но не хватает нескольких настроек