Крашится вкладка при открытии средств разработчика
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Пытаюсь настроить нормальный доступ до сайта Patreon. Чтобы это сделать, надо отследить ошибки, что именно не получается загрузить, но сделать это без открытия окошка F12 не возможно.
Дак вот, если я где бы это не было на сайте patreon открываю средства разработчика, вкладка тут-же крашится и появляется дохлая птица, а в консоли тишина. Если очень быстро успеть сделать скриншот, в консоли проскакивает что-то такое
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sedative29rus
@MARK2580 начну с того, что у меня ничего не крашится.
Вы можете запустить Вивальди из командной строки с параметрами
vivaldi.exe --enable-logging=stderr --v=1
Туда будет дублироваться вывод буковок из консоли браузера.
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@sedative29rus ок, попробую...
Интересно что я вот скачал стоковый хром, там всё открывается без проблем, консоль то-же активна. А в вивальди даже нулевом то не могу залогинится, то контент не прогружается и что выше описано было...
upd: попробовал, там при открытии патреона начинается просто лютейший спам такими вот строками
upd2: накаркал, в хроме то-же самое началось, но там хотя-бы консоль не крашится, как в vivaldi