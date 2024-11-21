@sedative29rus ок, попробую...

Интересно что я вот скачал стоковый хром, там всё открывается без проблем, консоль то-же активна. А в вивальди даже нулевом то не могу залогинится, то контент не прогружается и что выше описано было...

upd: попробовал, там при открытии патреона начинается просто лютейший спам такими вот строками

upd2: накаркал, в хроме то-же самое началось, но там хотя-бы консоль не крашится, как в vivaldi

