Браузер не запускается.
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Уже все перерыл. В один прекрасный день просто перестали запускаться Vivaldi и Discord. Судя по диспетчеру задач после запуска Vivaldi сразу же закрывается как и Discord. Какие-то банальные решения по типу перезагрузки пк не помогают. Переименование папки User data тоже не помогает. Максимально что происходит, так это после множественного запуска появляется на секунду надпись Please wait for Vivaldi to close
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@CRYSTAF, Нужны подробности. Как давно это произошло, какая операционка, какая версия браузера, включено ли автоматическое обновление?
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@RX21 Произошло 7 ноября. Ось 11 винда, версия 7.0.3495.18. Авто-обновление включено
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@CRYSTAF said in Браузер не запускается.:
закрывается как и Discord.
А Discord причём?
@CRYSTAF said in Браузер не запускается.:
Ось 11 винда
Imho, это основная проблема.
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Авто-обновление включено
надпись Please wait for Vivaldi to close
@CRYSTAF, Есть подозрение, что очередное обновление криво стало(но это не точно). Седьмого числа, как раз было обновление (7.0.3495.11). Но, похоже, браузер у Вас фоном всё же обновляется. Вот только запускаться не хочет.
Папку User data переименуйте обратно, как и было, рядом(в папке Vivaldi) найдите исполняемый файл vivaldi.exe и попробуйте его запустить.
И ещё один важный момент - какой у Вас антивирус?
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@Capushon said in Браузер не запускается.:
А Discord причём?
А при том, что только эти 2 программы начали выкрутасы выполнять, с абсолютно любым другим софтом проблем нет совсем. У Discord'a даже установщик не запускается.
@RX21 said in Браузер не запускается.:
Папку User data переименуйте обратно, как и было, рядом(в папке Vivaldi) найдите исполняемый файл vivaldi.exe и попробуйте его запустить.
Не помогает
@RX21 said in Браузер не запускается.:
И ещё один важный момент - какой у Вас антивирус?
Только тот, что от самой винды. Так бы и его отключил, да вот только винда тормозить начинает из-за этого
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@RX21 said in Браузер не запускается.:
Переименуйте исполняемый файл vivaldi.exe , поменяйте регистр первой буквы (если строчная - то на заглавную, если заглавная - то на строчную), и попытайтесь его запустить.
Все тоже самое. Заметил сейчас, что при установке Portable версии в отдельный каталог все работает, но перенос папки User data в Portable версию результата не дает, важные данные, что были сохранены на некоторых сайтах все равно не подгрузились. Обратная же замена из Portable версии в стоковый путь ничего не дает. На текущий момент вернул все как было с переименованным файлом vivaldi в Vivaldi, до сих пор не запускается
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@RX21 said in Браузер не запускается.:
Переименуйте обратно
0 реакции
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@RX21 said in Браузер не запускается.:
Вы имеете ввиду Standalone, автономную установку? Или, всё же, Portable версию?
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@CRYSTAF, В папке профиля (User Data > Default) на стандартной установке, надите файл
Bookmarks, копируйте его, и замените ним такой же, в автономной версии. Проверьте: появились ли там Ваши закладки.
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@CRYSTAF, Вообще, ещё до начала всех Ваших манипуляций, необходимо было копировать и надёжно сохранить папку профиля (User Data > Default)
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@RX21 said in Браузер не запускается.:
@CRYSTAF, В папке профиля (User Data > Default) на стандартной установке, надите файл
Bookmarks, копируйте его, и замените ним такой же, в автономной версии. Проверьте: появились ли там Ваши закладки.
Да я всю папку переносил целиком, все восстанавливается, но внутри сайтов пропадает информация. Например paimon.moe хранит информацию внутри браузера(то ли обычная информация, то ли это куки файлы), но при восстановлении у меня как-будто ничего и не было
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Да я всю папку переносил целиком, все восстанавливается...
Это радует! Тогда вот эти сообщения:
https://forum.vivaldi.net/post/793278
https://forum.vivaldi.net/post/688100
И вот эта тема:
https://forum.vivaldi.net/post/732378
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А если удалить Vivaldi, перезагрузить компьютер и установить заново? Не?