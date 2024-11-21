@RX21 said in Браузер не запускается.:

Переименуйте исполняемый файл vivaldi.exe , поменяйте регистр первой буквы (если строчная - то на заглавную, если заглавная - то на строчную), и попытайтесь его запустить.

Все тоже самое. Заметил сейчас, что при установке Portable версии в отдельный каталог все работает, но перенос папки User data в Portable версию результата не дает, важные данные, что были сохранены на некоторых сайтах все равно не подгрузились. Обратная же замена из Portable версии в стоковый путь ничего не дает. На текущий момент вернул все как было с переименованным файлом vivaldi в Vivaldi, до сих пор не запускается