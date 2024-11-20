Можно ли изменить цвет фона прогрузки окна с приведением в 2 секунды с " фиолетового на серый , жёлтый или цветовой гамы по выбору " в функционале браузера ? ещё при расширении кино на дисплей диагонали , секундный фон фиолетовый цвет . надоел уже етот фиолетовый цвет . похоже на фиолетовые очки от солнца . можно поменять цвет ? или убрать ети фиолетовые паузы ?

виснет меню закладки основные категории , переключение на подменю внутр

в боковой панели заставки , при обновлении браузера 3 ( тремя ) версиями назад в прошлое , перестали открываться закрываться закладки меню категорий . жмёш мышкой стрелку категорию закладки , она визуально липнет ( темнеет ) , но категория не открывается . нужно жать соседнею категорию основной функций закладок , тогда та нужная залипшая категория открывается . также с закрытием . я переустановил браузер с новой версией сайта вивалди вис в закладках основных категорий меню функций остался . категории липнут - висгнут с тыка мыши не открывают первого . уже 1 месяц закладки категории виснут . чё мне делать ? а ещё етот фиолетовый микс привидения прогрузки икогнита новой окна браузера . теряю скоростя в интернете