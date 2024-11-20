С утра браузер стал сильно тормозить. Открывался по полминуты, каждая вкладка или ссылка думала несколько десятков секунд. Сброс и прочее не помогали и я полностью удалил программу. После чего скачал последнюю версию с сайта, настроил как должно и всё работает отлично, за одним НО.

Vivaldi не сохраняет изменения флагов. Вообще никаких. Конкретно нужен один флаг: vivaldi:flags/#enable-force-dark. Ставлю его в Enable, перезапускаю браузер, а он снова в Default. Расширение dark reader конечно решает, но с флагом сайты выглядели симпатичней. Ведь я им пользовался долгое время до того, как снес браузер.

Для интереса попробовал сменить другие флаги, но после перезапуска они все вернулись в исходное состояние.

Как починить?