（原文在此）

天气小部件 – Vivaldi 浏览器快照 3527.3

在今天的快照中，我们提供了自仪表板 7.0 到来以来最常请求的小部件。是的......我们现在有一个天气小部件。 ️ ️ ️ ️

作者：鲁阿里·厄德高

2024 年 11 月 18 日

变更日志

[新增][仪表板] 添加天气小部件 (VB-108934)

[地址栏][直接匹配] 当存在模糊匹配时不应选择自动完成 (VB-111397)

[拦截器]“允许来自...的广告”按钮中的 JS 异常 (VB-107286)

[日历] 当可能需要响铃图标时，日期/时间图标与事件一起显示。 (VB-111398)

[日历] 日历/任务视图中的中文星期缩写错误 (VB-111548)

[上下文菜单] 单击选中的条目后保持打开状态 (VB-111431)

[崩溃] 标签页切换后鼠标消失，然后浏览器崩溃 (VB-110623)

[崩溃] 将图像拖动到浏览器窗口上时偶尔会出现崩溃 (VB-106861)

[崩溃] 更新到最新版本后启动时 (VB-111597)

[崩溃] 在某些情况下接受通知时 (VB-110504)

[Chromium]升级至130.0.6723.129

[仪表板][日历] 议程小部件显示过去几天的事件 (VB-111342)

日程小部件中的 [仪表板][日历] 选择很烦人 (VB-111625)

[仪表板][Web Widgets] 删除媒体小部件后重影播放 (VB-110775)

[下载] 使下载图表更加平滑 (VB-111439)

[下载] 下载完成时显示平均下载速度，而不是当前的 0 字节/秒 (VB-102380)

[Feeds] 可以添加带有空信息的新 feed (VB-89387)

[Feeds] 删除所有 Feed 时无需确认 (VB-111291)

[Feeds] 使用提要提供的名称而不是“Atom”、“Feed”和“RSS”的自动发现标题 (VB-111662)

[游戏] Vivaldia 游戏链接无法正确显示 (VB-100070)

[键盘] 标签栏焦点不稳定 (VB-111051)

[笔记] 笔记中的链接地址未保存 (VB-110547)

[搜索] 删除 Mail.ru (VB-111532)

[设置][工作区]键盘快捷键设置中的名称 (VB-111108)

[同步​​] 允许更改设备名称而不注销同步 (VB-111104)

[标签页] 平铺时不会覆盖平铺之间的背景空间 (VB-111391)

[标签页] 拖动分离的标签页可能会很挑剔 (VB-111396)

[标签页] 在本机窗口中使用标签栈时上边距中断 (VB-111076)

恢复修复：[标签页] 显示标签循环器时循环中断：因为它会导致其他问题 (VB-108998)

[任务] 任务忽略任务日历同步设置并同步新任务 (VB-110212)

[UI 缩放] 在新的 Vivaldi UI 中缩放到 100% 以下会导致最小化、最大化和关闭图标尺寸错误 (VB-111106)

[窗口管理] 新的最大化窗口始终在主屏幕上打开 (VB-111399)

（机翻，人肉校订）