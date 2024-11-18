（原文在此）

本周开始快照 – Vivaldi 浏览器安卓快照版 3524.3

在此更新中，我们修复了一些回归问题并完善了一些功能。

作者：简

2024 年 11 月 18 日

已知问题：

[媒体] 在隐身模式下关闭标签页后，音频在后台播放 (VAB-10395)

变更日志

[标签页] 禁用标签栈不会溶解标签栈 (VAB-10365)

[标签页] 标签条新标签按钮边距修复可折叠 (VAB-10372)

[标签切换器] 普通标签页显示在标签切换器的隐身标签页部分中 (VAB-10328)

[设置] 通过搜索选择设置时，允许背景音频播放设置不会提示重新启动 Vivaldi (VAB-10392)

[起始页] 自定义起始页背景图像未显示在新标签页中 (VAB-10389)

[起始页] 将用于显示自定义开关的起始页首选项移至底部 (VAB-10316)

[起始页] 快速拨号重叠 (VAB-10319)

[起始页] 从热门站点添加书签时，视图从热门站点跳转到第一组 (VAB-10374)

[回归] 设置中的搜索使 Vivaldi 崩溃 (VAB-10385)

[回归] 状态栏可见性设置在不重新启动的情况下不起作用 (VAB-10264)

将 Chromium 升级为130.0.6723.129

（机翻，人肉校订）