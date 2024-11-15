После обновления 14.11 не отображаются фото
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Вчера Вивальди потребовал перезапуск и после этого у меня перестали отображаться фото с фотохостинга https://imageban.ru. Хотя сам хостинг работает нормально, на других браузерах всё показывается.
Мои сайты:
http://ymorno.ru/index.php?showtopic=92324
https://ymorno-ru.livejournal.com
Пробовал:
Обновить браузер
Отключил блокировки в браузере и Адблок
Перегружал копм
Почистил куки
Менял ВПН
Помогите!
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Сегодня обнаружил ещё несколько фотохостингов которые не показывают...(((
Т.е. проблема массовая!
Фотки появляются на 1 сек и исчезают!
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@liberal Не могу получить такое же поведение браузера. Все сайты и все картинки работают без проблем.