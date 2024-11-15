@Shpankov

голосом Василия Ливанова

"Вы должны были ждать! И очень надеяться!" (c)

...тогда уж читайте первоисточник полностью, почему я уверен, что никогда не будет?

Невозможно совместить два интерфейса таких разных программ как браузер и почтовик, слона и трепетную зебру. Это если говорить о встроенном мейлере как на десктопе. На мобильных устройствах слишком мало физического места на экранах, даже на "лопатах".

А разрабатывать софт отдельно, быть может даже с нуля, - а кому они нужны, такие затраты, когда уже есть k9mail и fairemail, и, наверное, другие фришные почтовики? И платные, тем более, есть. Они разрабатывались и обрастали разными функциями, буквально десятками разных доп. функций долгие годы. Конечно, они легко могут настраиваться и на pop3/imap конфиги почтовых серверов Вивальди. Что ж ещё-то? Ради чего вкладываться? А ведь это тоже гонка, где лидеры давно намотали много-много кругов.

И наконец, у мобильного Вивальди как у браузера столько проблем, что работу над ним - только начать да кончить.

Я ещё могу поспорить о Заметках, сделают ли из них отдельное приложение с поддержкой разметки, мультимедиа и синхронизацией. Но если даже да, то тянуться это будет до первых полётов на Марс, наверное.