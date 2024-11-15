Вопросы по Vivaldi Mail.
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На домашнем компьютере все просто - поставил галочку в настройках и появились значки почты, календаря. А как сделать на смартфоне, чтобы появились значки почты и календаря? Может быть из-за того, что я новый пользователь Vivaldi, зарегистрировался недавно и поэтому почта мне еще недоступна?
Учетная запись Vivaldi есть, на компьютере в Mail клиент добавил яндекс почту. Все работает нормально.
Но вот на смартфоне Mail клиента не вижу совсем...
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Получен ответ:
"...в мобильном браузере Вивальди никогда не будет встроенного почтового клиента, не будет встроенного ридера новостей. Или они будут такими же обкорнанными как Заметки/Notes."
Ну или вот:
https://forum.vivaldi.net/post/783972
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@Pavellium said in Вопросы по Vivaldi Mail.:
Получен ответ. "...в мобильном браузере Вивальди никогда не будет встроенного почтового клиента, не будет встроенного ридера новостей. Или они будут такими же обкорнанными как Заметки/Notes."
Интересно, кто это вам такие забавные ответы пишет
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@Pavellium said in Вопросы по Vivaldi Mail.:
Ну или вот:
https://forum.vivaldi.net/post/783972
Это было предположение обычного пользователя. Чуть ниже есть ответ от сотрудника компании:
https://forum.vivaldi.net/post/789120
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@Shpankov Ну планы так и могут остаться планами. А факт - штука упрямая: на сегодняшний день мобильного mail клиента Vivaldi нет!
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@Shpankov
голосом Василия Ливанова
"Вы должны были ждать! И очень надеяться!" (c)
...тогда уж читайте первоисточник полностью, почему я уверен, что никогда не будет?
Невозможно совместить два интерфейса таких разных программ как браузер и почтовик, слона и трепетную зебру. Это если говорить о встроенном мейлере как на десктопе. На мобильных устройствах слишком мало физического места на экранах, даже на "лопатах".
А разрабатывать софт отдельно, быть может даже с нуля, - а кому они нужны, такие затраты, когда уже есть k9mail и fairemail, и, наверное, другие фришные почтовики? И платные, тем более, есть. Они разрабатывались и обрастали разными функциями, буквально десятками разных доп. функций долгие годы. Конечно, они легко могут настраиваться и на pop3/imap конфиги почтовых серверов Вивальди. Что ж ещё-то? Ради чего вкладываться? А ведь это тоже гонка, где лидеры давно намотали много-много кругов.
И наконец, у мобильного Вивальди как у браузера столько проблем, что работу над ним - только начать да кончить.
Я ещё могу поспорить о Заметках, сделают ли из них отдельное приложение с поддержкой разметки, мультимедиа и синхронизацией. Но если даже да, то тянуться это будет до первых полётов на Марс, наверное.
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@Pavellium said in Вопросы по Vivaldi Mail.:
@Shpankov Ну планы так и могут остаться планами. А факт - штука упрямая: на сегодняшний день мобильного mail клиента Vivaldi нет!
Пока нет. Но в планах есть. И почтовик, и календарь, и ленты новостей.
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@far4 said in Вопросы по Vivaldi Mail.:
Невозможно совместить два интерфейса таких разных программ как браузер и почтовик, слона и трепетную зебру.
Если честно, я вообще не понимаю слова "невозможно" в отношении программного обеспечения. И это совершенно серьёзно.
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@Shpankov
кстати, есть такое симпатичное приложение FOSS-ное (GPL-3.0) NotallyX. Это блокнот для заметок с поддержкой графики, аудио, но лёгкий, без криптографии и т.д.
Вот если бы разработчикам Вивальди договориться с автором NotallyX, взять его за основу, прикрутить синхро - и получились бы оч. неплохие Заметки для андроида.
Страничка на github гуглится на раз.