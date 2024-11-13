Отвалилась синхронизация на мобильной версии.
-
nickolayzhiltsov
После недавнего обновления, которое должно было включить синхронизацию на лету всё совсем сломалось.
Если до этого обновления рестартом бразуера можно было добиться появления десктопных вкладок на мобиле или наоборот, то теперь на десктопе синхронизированные вкладки всё так же отстают от реальности, а на смартфоне больше вообще не синхронизируются.
При этом мобильная версия показывает, что синхронизация в порядке. В реальности же не только вкладки не работают, но даже закладки и порядок карточек Speed dial расходятся между смартфоном и компом. В синхронизацию на смартфоне еже невольно перелогинился, т.к. Вивальди сбойнул и меня оттуда выкинул, но это вообще никак не решило проблему.
Скриншоты синхронизации на смартфоне.
-
@nickolayzhiltsov Попробуйте в основном браузере сделать сброс данных на сервере.
- Отключаете синхронизацию на другом браузере (например - на мобильном).
- В десктопном браузере делаете сброс данных на сервере и перезапускаете синхронизацию
- Затем включаете синхронизацию на мобильном устройстве
На десктопе не забудьте сделать резервную копию пользовательского профиля на всякий случай перед обнулением данных на сервере..
-
@Shpankov проделал рекомендованные вами манипуляции.
На странице синхронизации вкладки появились, но при этом надпись о необходимости войти в синхронизацию никуда не делась (см. скриншот).
-
@Shpankov P.S. Спустя время зашёл в мобильную версию, а там опять ошибка синхронизация из-за ошибки сети.
Само собой, никаких сетевых проблем нет и всё работает стабильно. Перезапуск мобильной версии ошибку сети убрал, но косяк с кнопкой никуда не делся.
Зашёл в десктопный бразуер, а там бесконечно крутится повтор синхронизации.
В общем, явно что-то не то и косяк на вашей стороне.
-
@nickolayzhiltsov said in Отвалилась синхронизация на мобильной версии.:
В общем, явно что-то не то и косяк на вашей стороне.
Не делайте поспешных выводов. У всех остальных пользователей синхронизация работает нормально.
Попробуйте переустановить мобильную версию начистовую.
-
@Shpankov, после переустановки начисто ничего не поменялось.
Ну и пошерстил форум, проблемы не только у меня.
-
Кто-нибудь отправлял баг-репорты? Я сегодня на собрании могу попросить разработчиков проверить. Надо больше деталей, при каких условиях это происходит. В идеале, конечно, попробовать чистую версию на десктопе и чистую версию на мобильном, и проверить синхронизацию, очистив данные синхронизации на сервере.
Только перед тестами нужно сделать резервную копию профиля на десктопе, чтобы не потерять имеющиеся данные.
-
@Shpankov логично, что если бы я знал условия происхождения ошибки, я бы их описал.
Чистую переустановку я делать не буду ещё раз.
Вероятно, важный момент заключается в том, что даже без ошибки сети, как на втором скриншоте, кнопка Войти в синхронизацию никуда не пропадает. Это явно косяк UI мобильной версии.
-
@nickolayzhiltsov said in Отвалилась синхронизация на мобильной версии.:
Вероятно, важный момент заключается в том, что даже без ошибки сети, как на втором скриншоте, кнопка Войти в синхронизацию никуда не пропадает. Это явно косяк UI мобильной версии.
Ну, вот я у себя такой кнопки не вижу. И многие другие не видят. Поэтому и нужно попытаться разобраться, откуда она у вас появляется. Ведь я должен разработчику что-то сказать, чтобы он смог исправить. А что я ему скажу?
-
@Shpankov пришло очередное обновление мобильной версии и проблемы чудесным образом прошли, что отлично доказывает, что я не верблюд и проблема была на вашей стороне.
Чудеса прям. И даже вкладки начали синхронизироваться как положено, т.е. мгновенно.
-
@nickolayzhiltsov said in Отвалилась синхронизация на мобильной версии.:
@Shpankov пришло очередное обновление мобильной версии и проблемы чудесным образом прошли, что отлично доказывает, что я не верблюд и проблема была на вашей стороне.
Чудеса прям. И даже вкладки начали синхронизироваться как положено, т.е. мгновенно.
Значит, кто-то столкнулся с подобной проблемой и отправил баг-репорт.