Кто-нибудь отправлял баг-репорты? Я сегодня на собрании могу попросить разработчиков проверить. Надо больше деталей, при каких условиях это происходит. В идеале, конечно, попробовать чистую версию на десктопе и чистую версию на мобильном, и проверить синхронизацию, очистив данные синхронизации на сервере.

Только перед тестами нужно сделать резервную копию профиля на десктопе, чтобы не потерять имеющиеся данные.