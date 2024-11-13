Попробуйте тут: chrome:settings/content/location (это общий запрет для всех сайтов, там же есть настройки исключений).

Либо нажав на иконку замочка в поисковой строке (это персональные настройки для сайта на котором находитесь):

P.S. Хотя, здесь пишут, что это баг, и даже при выставленных настройках может не сработать.