Как отключить запрос геолокации?
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Добрый день, вопрос может туповатый, нахожусь на последней версии Вивальди( стабилка). Есть сайт Ozon и он стал постоянно запрашивать доступ к локации, предоставляю, он снова просит.
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xogorxogorich
Попробуйте тут: chrome:settings/content/location (это общий запрет для всех сайтов, там же есть настройки исключений).
Либо нажав на иконку замочка в поисковой строке (это персональные настройки для сайта на котором находитесь):
P.S. Хотя, здесь пишут, что это баг, и даже при выставленных настройках может не сработать.
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sedative29rus
@xogorxogorich Не, если вручную в хромонастройках, то должно работать. Сам Вивальди тут чудит, похоже
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
Отправьте, пожалуйста, баг-репорт кто-нибудь - я передам разработчикам.
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@xogorxogorich said in Как отключить запрос геолокации?:
нажав на иконку замочка в поисковой строке
У меня только так сработало, спасибо большое, больше бесявое окошко о геолоке не беспокоит