（原文在此）

新的起始页设置和添加页面到菜单 – Vivaldi 浏览器安卓快照版 3518.3

作者：简

2024 年 11 月 11 日

以下是一些已做出的更改：

引入“重新打开起始页”选项 (VAB-10316)

当您转到起始页时您想看到什么？热门站点、第一个快速拨号组或您上次访问的快速拨号组？现在您可以在“设置”>“起始页”中进行选择。

“添加页面到”菜单实现 (VAB-9781)

我们增强了用于添加书签和快速拨号快捷方式的用户界面。现在，您可以通过点击 V 菜单 >“将页面添加到...”并选择您喜欢的位置来轻松添加您的收藏夹。

从热门站点添加新书签(VAB-10216)

您可以通过长按图标并选择“添加到书签”，直接从热门网站将经常访问的网站添加到书签。

查看变更日志以了解变更的完整概述，并让我们知道您的想法。

[新] 引入“重新打开起始页”选项 (VAB-10316)

[新]“添加页面到”菜单实现 (VAB-9781)

[新增] 从热门站点添加新书签(VAB-10216)

[阅读清单] 添加一项后禁用编辑项目 (VAB-10281)

[设置] 将主页设置移至常规类别 (VAB-10224)

[起始页] 自定义起始页表：更新边距并隐藏说明 (VAB-10294)

[起始页] 自定义快速拨号图像在打开新标签页时闪烁 (VAB-10358)

[起始页] 删除热门站点会删除快速拨号组 (VAB-10345)

[平板电脑] 同步设置中的信息文本丢失 (VAB-10313)

[标签切换器] 关闭的标签栈在标签栈窗格中不可见，并且栈计数未更新 (VAB-10311)

[翻译面板] 除非手动删除文本，否则翻译面板中的下拉菜单不起作用 (VAB-9698)

[UI] 禁用安卓上显示的悬停/标签页预览 (VAB-10292)

[UI] 更新双击返回关闭设置的字符串 (VAB-10271)

[回归] 设置搜索中的默认浏览器不起作用 (VAB-10352)

[回归] 翻译问题 (VAB-10276)

[回归] Vivaldi 不显示来自Whereby 的视频流(VAB-7600)

[回归][平板电脑]显示完整历史记录不起作用 (VAB-10335)

将 Chromium 升级为130.0.6723.121

（机翻，人肉校订）