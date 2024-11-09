А можно ли как то изменить размер отступов?
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После обновления, верхняя панель визуально стала выглядеть как будто толще.
Вот эти отступы можно как то уменьшить?
Как хочется сделать
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Вот еще даже более наглядный пример
Оригинал
Пример как я хотел бы
По моему мой пример куда более приятный на вид, чем оригинал. Очень не люблю большие отступы и пустое неиспользуемое пространство
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@w8p Включите компактный вид интерфейса и отключите зазор над вкладками.
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@Shpankov вау, круто. Спасибо! Ваш браузер лучший) Безизменно пользуюсь уже года 3-4
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@w8p, Есть ещё вот такая тема:
https://forum.vivaldi.net/post/787672