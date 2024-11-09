@milkis, Добрый день!

Добро Пожаловать в Сообщество Вивальди!

Позвольте у Вас поинтересоваться, а откуда Вы "пришли", как попали на форум? Из этой Вашей фразы:

@milkis said in ↓:

почему я только сейчас на форуме должна узнавать...

я понял, что Вы где-то уже искали/читали информацию о Вивальди?