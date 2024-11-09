Зарабатываем Репутацию! Хочу открыть доступ к почте.
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Ну что ж, начнем, пожалуй... Скачал Vivaldi, создал учетную запись, теперь вот зарабатываю репутацию для доступа к почте... Конечно, тема ни о чем, но нужен почтовый клиент.
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@Pavellium said in ↓:
Зарабатываем Репутацию!
Хочу открыть доступ к почте.
Ну что ж, начнем, пожалуй...
Начните с этого:
https://forum.vivaldi.net/post/550557
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Давайте попробуем...
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Это просто кошмар какой-то, почему я только сейчас на форуме должна узнавать о том, что надо иметь репутацию для доступа к почте?
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@milkis said in Зарабатываем Репутацию! Хочу открыть доступ к почте.:
Это просто кошмар какой-то, почему я только сейчас на форуме должна узнавать о том, что надо иметь репутацию для доступа к почте?
Отнеситесь к этому с юмором! Даже спортивный интерес просыпается. Открою почту или не открою?
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Интересно, а если просто пользоваться браузером, без особой активности на форуме, доступ вообще не откроется, или откроется через месяцы/годы?
И если добавить лайки и т.п. активность невысокого уровня вовлечения на Vivaldi Social?
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Даже и не знаю. 4 ноября я зарегистрировался, с 8 ноября начал активничать на форуме, в социуме. Сейчас у меня репутация 4 балла. Вот посмотрим, сколько времени займет получение почты.
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@Pavellium Да, Вы активничаете, а интересно, менее активным пользователям в принципе дают доступ или нет.
Но это скорее риторический вопрос, т.к. особенности системы не раскрываются, а опыты ставить лень.
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Я думаю, рано или поздно все равно дадут почту. Раньше же всем давали. Действительно, вопрос только во времени. Я, конечно, понимаю, борьба со спамерами нужное дело, но вот методы борьбы...
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@Pavellium said in ↓:
Сейчас у меня репутация 4 балла
Это не та репутация
@Pavellium, а скажите, пожалуйста, а зачем Вам почта ИМЕННО Вивальди? Ведь для того, чтобы зарегистрироваться здесь на форуме, Вам необходимо было ввести, уже существующий и действующий e-mail. То есть e-mail у Вас уже есть, и вопрос явно заключается не в его отсутствии. Вот скажите, пожалуйста, что именно заставляет Вас прилагать аж ТАКИЕ усилия, чтобы получить почту Вивальди?
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Добрый человек, у меня то нормально пишет по-русски, то ерунду какую-то. Вот:
Зачем Вам Похта ИМЕННО Вивальди? Ветля того, что в результате этого, Вам необходимо был занят электронной почтой. То есть е-mail у Вас уже есть, и ьопpрос yaвнo зaклyччaтcя нe в егo otcуцтвiи. Что касается, то, что он заявил, что Вас прилгат с уважением, что это так, что кто-то полючит Вивалди?
Вы не поможете горю?
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@Pavellium said in ↓:
Добрый человек, у меня то нормально пишет по-русски, то ерунду какую-то...
Отключите переводчик Вивальди(позже досконально с ним разберётесь и включите), перезагрузите страницу(или браузер при необходимости) и отредактируйте сообщение
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Я со смартфона сейчас пишу. Где он отключается?
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@Pavellium, я думаю, на смартфоне будет достаточно перезагрузить страницу.
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Это то помогает, то нет. Кошмар какой-то.
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Это не та репутация
Ну вот, теперь и репутация у меня не та. Час от часу не легче. )))
@Pavellium, а скажите, пожалуйста, а зачем Вам почта ИМЕННО Вивальди?
Конечно, у меня есть и другие почты. Но вот хочется Вивальди. Название нравится. Не стандартное.
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@Pavellium said in ↓:
Конечно, у меня есть и другие почты
Ну, тогда, я думаю, абсолютно не будет проблемой подождать, пусть даже очень существенное количество времени.
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подождать, пусть даже очень существенное количество времени.
Меня пугает эта фраза. Я немного не готов к такому временному разлому )))
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@Pavellium said in ↓:
Меня пугает эта фраза. Я немного не готов к такому временному разлому )))
Это почему?