Потерялись все вкладки в пространствах
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Доброго времени суток. Имеется проблема, буду крайне признателен за помощь.
Использую Вивальди под Вин11. Недавно приходилось делать восстановление системы. Между моментом восстановления до точки восстановления, на которую отматывал, разница была менее суток.
После этого на всех рабочих пространствах слетели вкладки - названия пространств остались, но вкладок в них теперь не присутствует.
Есть ли возможность вернуть утерянное? Сделать какой-нибудь откат или что-то типа того.
Заранее спасибо!
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@Aleketso периодически такое бывало, особенно после обновлений, рекомендую использовать режим сессий с глубиной 3-5 дней - тогда спокойно восстанавливаются все вкладки во всех пространствах и закладки
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у меня сегодня завис браузер vivaldi и после этого потерялись все вкладки в пространствах. Так что думаю больше не использовать Vivaldi (с chrome такого не было)
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@Khonsu77 said in Потерялись все вкладки в пространствах:
потерялись все вкладки в пространствах. Так что думаю больше не использовать Vivaldi (с chrome такого не было)
В Хроме нет пространств.
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в хроме я никогда не мог потерять что-то безвозвратно. Как в vivaldi
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@Khonsu77 said in Потерялись все вкладки в пространствах:
в хроме я никогда не мог потерять что-то безвозвратно. Как в vivaldi
Значит нужно использовать Хром