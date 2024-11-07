Доброго времени суток. Имеется проблема, буду крайне признателен за помощь.

Использую Вивальди под Вин11. Недавно приходилось делать восстановление системы. Между моментом восстановления до точки восстановления, на которую отматывал, разница была менее суток.

После этого на всех рабочих пространствах слетели вкладки - названия пространств остались, но вкладок в них теперь не присутствует.

Есть ли возможность вернуть утерянное? Сделать какой-нибудь откат или что-то типа того.

Заранее спасибо!