（原文在此）

崩溃修复 – Vivaldi 浏览器快照 3518.4

在今天的快照中，我们进行了一系列全面修复，但特别关注崩溃修复。

作者：鲁阿里·厄德高

2024 年 11 月 7 日

变更日志

[书签] 从书签栏文件夹打开页面后焦点丢失 (VB-91633)

[日历] Caldav 解析错误 (VB-110191)

[日历] 无法在 Fastmail.com 上创建日历 (VB-110816)

[日历] 创建在线日历时崩溃 (VB-110824)

[日历] 无法从名称中包含空格的日历中获取事件（或将新事件保存到其中）(VB-110405)

[日历] 日期视图不会在选择日期时更新 (VB-110864)

[Chromium]升级至130.0.6723.121

[崩溃] 添加控制起始页的扩展后 (VB-110644)

[崩溃] 从另一个标签页共享时 Google Meet PWA 崩溃 (VB-110712)

[崩溃] 站点权限无效 (VB-109956)

[崩溃] 下载加密的 zip 文件时 (VB-109645)

[崩溃] 尝试以某种方式打开第二个配置文件 (VB-108929)

[崩溃][菜单] 菜单问题 (VB-111236)

[仪表板] 自定义主页 URL 无法在 Web 小部件中使用 (VB-110811)

[仪表板][邮件]使邮件小部件上下文菜单功能更加丰富 (VB-110433)

[Feeds] 无法使用名为“Archive”的 feed 文件夹 (VB-111074)

[Feeds] 如果用户有文件夹，则不显示空面板状态 (VB-110251)

[键盘] 使用 Ctl+W 关闭设置窗口失败 (VB-108125)

[macOS][键盘] Cmd+W 无法关闭弹出窗口 (VB-111306)

[邮件] 删除单击发送按钮旁边的箭头时删除发送按钮的选项 (VB-111056)

[邮件] 在服务器上删除文件夹时，消息不会更新 (VB-108213)

[邮件][设置] 无需重新启动即可打开/关闭 IMAP 日志记录 (VB-111271)

[菜单][设置]自定义上下文菜单未通过“将外观设置重置为默认值”按钮重置 (VB-110640)

[设置] 对于某些国家/地区，“添加新地址”表单未完全显示 (VB-110888)

[设置] 设置表明它已更改主页 URL，但实际上并未更改 (VB-110832)

[标签页] 折叠式标签页无法在左/右标签栏上正确显示 (VB-110901)

[标签页] 从窗口面板重新打开窗口应将标签页恢复为休眠状态 (VB-111046)

[UI] 添加一个选项以自动从“另存为”创建唯一的文件名 (VB-110649)

[工作空间] 优化工作空间之间的切换 (VB-110678)

恢复它引起的问题：[设置] 将“启动方式”设置为“主页”，浏览器将尝试运行外部程序 (VB-110467)

（机翻，人肉校订）