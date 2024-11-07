Добрый день, до обновления при сохранение файла через "Сохранить как..." выбрать нужную папку, и если в одной папке было несколько файлов с одинаковым именем браузер менял имя автоматически например "имя_файла-2024-09-18-Td5jfg35.jpg". После обновления сохраняется файл "имя_файла.jpp" - имя файла приходится менять руками, что стало не удобно. Подскажите пожалуйста где можно найти настройку отвечающую за эту функцию, перерыл все настройки. (На edge и chrome данный вариант работает).