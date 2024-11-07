При сохранение файла, имя файла не меняется автоматически
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Добрый день, до обновления при сохранение файла через "Сохранить как..." выбрать нужную папку, и если в одной папке было несколько файлов с одинаковым именем браузер менял имя автоматически например "имя_файла-2024-09-18-Td5jfg35.jpg". После обновления сохраняется файл "имя_файла.jpp" - имя файла приходится менять руками, что стало не удобно. Подскажите пожалуйста где можно найти настройку отвечающую за эту функцию, перерыл все настройки. (На edge и chrome данный вариант работает).
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sedative29rus
@vitalbee said in При сохранение файла, имя файла не меняется автоматически:
Подскажите пожалуйста где можно найти настройку отвечающую за эту функцию
Нужно немного подождать. Сейчас она на стадии добавления и тестирования.
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Столкнулся с той же проблемой. Что ж, подождём, когда добавят новый функционал, который уже был раньше.