На досуге развлекался с скриптом "обратный отсчёт".

Счётчик должен не просто отсчитывать по 1000 мс, а отображать реальное оставшееся время, ибо в неактивной вкладке браузер может (будет) замедлять работу JS

Если отбросить всё лишнее, то код такой:

<!DOCTYPE html><html lang="ru"><head><title>countdown</title></head><body><output></output> <script>const n=Date.now();const o=document.querySelector('output') setInterval(()=>{let d=1841000-(Date.now()-n);o.textContent=new Date(d).toISOString().slice(11,19) d<1&&location.reload(true)},1000)</script></body></html>

reload без кэша в скрипте нужен, чтобы по окончании отсчёта получить новый счётчик с бэкенда - пусть будет.

Так вот, по Ctrl+Shift+I на вкладке Memory,

после того как отработает сборщик мусора, Vivaldi показывает 1.4 MB (1.8 в Windows) иногда поднимается до 1.6 и опускается до 1.2,

тогда как Opera стабильно (и на Windows) показывает 1.1MB

Это не претензия к разработчикам Vivaldi,

это исключительно академический интерес - движки одинаковые, так откуда такая разница?