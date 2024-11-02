Логин на Youtube
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Возникла проблема со входом на сайт. Это тянется достаточно давно, но, раньше это не доставляло особых неудобств. Сейчас же на Youtube ужесточились требования . Не знаю - к безопасности ли или еще какие. Просто очень часто перед просмотром контента сайт требует войти в учетную запись. И вот тут у меня облом:
Пробовал определить , что же сайту не нравится. Для этого ставил отдельно автономную установку Вивальди - все работало. Переставало после синхронизации. Начал играться с пунктами синхронизации. Сначала грешил на набор расширений. Но, нет, и без расширений синхронизация делала свое грязное дело.
Вобщем, оказалось - нужно было убрать галочку с настроек.
Так вот - требуется совет: что из настроек может так влиять? И как посмотреть , что именно сохраняется из настроек в синхронизации на сервере?
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@gozhiy said in Логин на Youtube:
Вобщем, оказалось - нужно было убрать галочку с настроек.
А откуда у Вас эта информация?
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@RX21 said in Логин на Youtube:
@gozhiy said in Логин на Youtube:
Вобщем, оказалось - нужно было убрать галочку с настроек.
А откуда у Вас эта информация?
Что нужно было убрать галочку "настройки" ?
Да вот, снес предыдущее и на чистой версии выполнил синхронизацию с отключеной галочкой. А как еще можно было?
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@gozhiy
Ага, теперь до меня дошло. Не сразу понял, что Вы имели ввиду
@gozhiy said in Логин на Youtube:
что из настроек может так влиять?
Думаю - сохранение данных сайта.
@gozhiy, я думаю, что для решения Вашей проблемы, необходимо почистить куки. То есть, удалить все куки/данные сайта, связанные с Ютубом. В том числе и в хромиумных настройках
chrome://settings/(раньше были здесь:
chrome://settings/cookies).
Также, возможно потребуется очистка/удаление данных просмотра и данных поиска, в настройках Ютуба.
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@RX21 said in Логин на Youtube:
@gozhiy
Ага, теперь до меня дошло. Не сразу понял, что Вы имели ввиду
@gozhiy said in Логин на Youtube:
что из настроек может так влиять?
Думаю - сохранение данных сайта.
@gozhiy, я думаю, что для решения Вашей проблемы, необходимо почистить куки. То есть, удалить все куки/данные сайта, связанные с Ютубом. В том числе и в хромиумных настройках
chrome://settings/(раньше были здесь:
chrome://settings/cookies).
Также, возможно потребуется очистка/удаление данных просмотра и данных поиска, в настройках Ютуба.
Куки я сразу проверил. И, кстати, для ютуба они у меня заблокированы. И на основном браузере и на автономном. Но, в одном случае ошибка есть, а в другом - нет.
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@gozhiy said in Логин на Youtube:
Куки я сразу проверил.
@gozhiy, У меня два варианта/предположения: либо это всё же куки, либо это опять Корпорация Бобра выёживается.
А для того, чтобы убедиться, что это точно не куки - необходимо почистить-удалить ютубовские куки, одновременно на ВСЕХ синхронизирующихся устройствах(или экземплярах браузера), при ВЫКЛЮЧЕННОЙ синхронизации (иначе есть вероятность, что синхронизация моментально подтянет всё назад), и ОБЯЗАТЕЛЬНО с проверкой/очисткой в хромиумных настройках(на всех ПК-версиях браузера). Ну, и про очистку истории просмотра и поиска в настройках Ютуба не забыть.
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@RX21 said in Логин на Youtube:
@gozhiy, У меня два варианта/предположения
На самом деле, есть ещё один сомнительный момент... Который в любом случае необходимо устранить. Даже если выяснится, что это не он является источником проблем с Ютубом.
@gozhiy said in Двойное видео-окно:
На этом Вашем скриншоте, я заметил один существенный нюанс - у Вас установлены и одновременно работают, сразу несколько блокировщиков. Такое допускать нежелательно - это может вызвать конфликты, в работе браузера и расширений. Об этом, здесь на форуме, уже предупреждал @Shpankov. И об этом, также, предупреждают и разработчики фильтров блокировки:
Использование NoScript, Ghostery, uMatrix, Kaspersky Анти-Баннер, Fingerprint Defender, PrivacyBadger, ScriptSafe и пр. - подобных средств достаточно часто становится причиной множества проблем. Это связано с тем, что они никогда не тестировались на предмет совместной работы с расширениями, предназначенными непосредственно для блокировки рекламы. В результате ломается функционал ресурсов, который с рекламой никак не связан. Либо блокируются сетевые запросы, из-за чего срабатывают детекторы адблока и активируются альтернативные варианты загрузки рекламы или блокируется доступ к ресурсу. А правила в фильтрах, предназначенные для предотвращения подобного - становятся бесполезны.
Решение - не использовать совместно с блокировщиками рекламы средства типа NoScript, Ghostery, uMatrix, Kaspersky Анти-Баннер, Fingerprint Defender, PrivacyBadger, ScriptSafe. То же самое касается одновременного использования двух и более блокировщиков.
@gozhiy, Я бы посоветовал - оставить только uBlock Origin(на мой взгляд он лучший), и добавить в него, все необходимые фильтры блокировки.
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@gozhiy said in Двойное видео-окно:
На этом Вашем скриншоте, я заметил один существенный нюанс - у Вас установлены и одновременно работают, сразу несколько блокировщиков. Такое допускать нежелательно - это может вызвать конфликты, в работе браузера и расширений. Об этом, здесь на форуме, уже предупреждал @Shpankov. И об этом, также, предупреждают и разработчики фильтров блокировки:
Использование NoScript, Ghostery, uMatrix, Kaspersky Анти-Баннер, Fingerprint Defender, PrivacyBadger, ScriptSafe и пр. - подобных средств достаточно часто становится причиной множества проблем. Это связано с тем, что они никогда не тестировались на предмет совместной работы с расширениями, предназначенными непосредственно для блокировки рекламы. В результате ломается функционал ресурсов, который с рекламой никак не связан. Либо блокируются сетевые запросы, из-за чего срабатывают детекторы адблока и активируются альтернативные варианты загрузки рекламы или блокируется доступ к ресурсу. А правила в фильтрах, предназначенные для предотвращения подобного - становятся бесполезны.
Решение - не использовать совместно с блокировщиками рекламы средства типа NoScript, Ghostery, uMatrix, Kaspersky Анти-Баннер, Fingerprint Defender, PrivacyBadger, ScriptSafe. То же самое касается одновременного использования двух и более блокировщиков.
@gozhiy, Я бы посоветовал - оставить только uBlock Origin(на мой взгляд он лучший), и добавить в него, все необходимые фильтры блокировки.
Шпанькову и разработчикам фильтров, конечно, виднее. Да и проще - не нужно тестировать на совместимость. Но, к сожалению, даже лучший из них - uBlock Origin - не покрывает все потребности. Некоторую рекламу он не ловит, в отличие от Адблока. И наоборот.
Кстати, всплывает еще один ньюанс - как долго Вивальди будет поддерживать эти блокировщики из-за новых веяний в Гугле
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@gozhiy said in Логин на Youtube:
Кстати, всплывает еще один ньюанс - как долго Вивальди будет поддерживать эти блокировщики из-за новых веяний в Гугле
https://vivaldi.com/blog/manifest-v3-update-vivaldi-is-future-proofed-with-its-built-in-functionality/
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@Shpankov said in Логин на Youtube:
@gozhiy said in Логин на Youtube:
Кстати, всплывает еще один ньюанс - как долго Вивальди будет поддерживать эти блокировщики из-за новых веяний в Гугле
https://vivaldi.com/blog/manifest-v3-update-vivaldi-is-future-proofed-with-its-built-in-functionality/
Намерения это неплохо, но, к сожалению, они ничего не гарантируют. За примером далеко ходить не нужно: на запрос пользователей мобильного вивальди сделать возможность использования расширений вначале разработчики обещали сделать. Даже опросник запилили. А через пару лет - "а вот в мобильном хроме отказались, так и мы не будем".
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@gozhiy Мы зависим от ядра Chromium, и если они что-то выпиливают - мы не можем это впилить обратно. Поддерживать форк нам пока не по силам. Иногда удаётся сделать аналог встроенный в браузер - тот же блокировщик. Но это происходит не так часто, как хочется. По той же причине ограниченности ресурсов.
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@RX21 said in Логин на Youtube:
@gozhiy said in Логин на Youtube:
Куки я сразу проверил.
@gozhiy, У меня два варианта/предположения: либо это всё же куки, либо это опять Корпорация Бобра выёживается.
А для того, чтобы убедиться, что это точно не куки - необходимо почистить-удалить ютубовские куки, одновременно на ВСЕХ синхронизирующихся устройствах.
Я сейчас проверил - при синхронизации с отключенными настройками куки сохраняются. Тем не менее, вход в учетную запись ютуба работает.
Т.е. - здесь что-то другое.