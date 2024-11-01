Unsolved Как настроить чтобы вертикальная панель вкладок автоматически скрывалась до размера фавикона?
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Удобно когда панель вкладок вертикальная. Но она занимает много места в ширину.
В Edge браузере можно настроить автоматическое сворачивание вертикальной панели вкладок. Она раскрывается пр и наведение мыши на нее и обратно.
Это очень сильно освобождаем место на экране для работы
Я не нашел такой функции в настрйоках. Есть способ как то реализовать это?
Спасибо
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@mArsInc said in Как настроить чтобы вертикальная панель вкладок автоматически скрывалась до размера фавикона?:
Удобно когда панель вкладок вертикальная. Но она занимает много места в ширину.
В Edge браузере можно настроить автоматическое сворачивание вертикальной панели вкладок. Она раскрывается пр и наведение мыши на нее и обратно.
Это очень сильно освобождаем место на экране для работы
Я не нашел такой функции в настрйоках. Есть способ как то реализовать это?
Спасибо
Из коробки вкладки сжимаются до размера фавиконки, если навести курсор на край списка вертикальных вкладок, чтобы он стал в виде двойной стрелочки ( <--> ), и дважды кликнуть.
Можно попробовать поискать моды в этом разделе, возможно, уже кто-то подобное написал.
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@kurai Спасибо, но это нерабочая история - каждый раз таскать туда сюда на тачпаде. На EDGE это реально ужобно реализованно (хотя все остальное там хуже Вивальди)
Посмотрю в модах
PS - первый же в выдаче мод:
https://forum.vivaldi.net/topic/46458/automate-floating-vertical-tabbar-for-mouse-keyboard
А есть шанс дописаться до разработчика?