Удобно когда панель вкладок вертикальная. Но она занимает много места в ширину.

В Edge браузере можно настроить автоматическое сворачивание вертикальной панели вкладок. Она раскрывается пр и наведение мыши на нее и обратно.

Это очень сильно освобождаем место на экране для работы

Я не нашел такой функции в настрйоках. Есть способ как то реализовать это?

Спасибо