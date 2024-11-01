Здравствуйте! При использовании Preferred Ozone platform в vivaldi:flags возникает небольшая проблема. Дело в том, что при включении функции auto/Wayland в сеансе wayland на веб-сайте https://rutube.ru регулятор громкости исчезает под любым видео, значок громкости присутствует, но отсутствует ползунок управления.Я был бы признателен, если бы эта проблема была устранена при использовании Preferred Ozone platform. Спасибо.