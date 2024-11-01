В меню экспресс-панели (там, где можно переключаться по папкам экспресс-панели) справа есть быстрый доступ к закладкам, истории, заметкам и прочему). Было бы круто иметь возможность убрать оттуда все или ненужные.

Не знаю, как многие, но я стараюсь в браузере создать такой экспириенс, где у меня нет понятия закладок в обычном смысле, и я только использую экспресс-панель для этого. Историей удобно из сайдбара пользоваться, для почты, заметок и календаря использую сторонние решения.

В общем, я к тому, что каждый пользуется так как ему удобно и считаю, что логично дать возможность скрыть ненужный функционал.