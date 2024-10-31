Как сохранить эффекты страницы..
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Как сохранить эффекты страницы на постоянной основе ? Есть интересные фишки, такие как размытие, подсветка фокуса..Но постоянно сбрасываются настройки. Напостоянку прикрутить выбранные можно ?
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Никто не использует эти эффекты? Я к сожалению не нашел, как сохранить настроеннеы эффекты.. Подскажет кто-нибудь, уважаемые пользователи?
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@NIKOLAY1 said in Как сохранить эффекты страницы..:
Никто не использует эти эффекты? Я к сожалению не нашел, как сохранить настроеннеы эффекты.. Подскажет кто-нибудь, уважаемые пользователи?
Да, это можно сделать.
- Создаёте папку, например, "Effects"
- Затем открываете установочные файлы Vivaldi, находите там папку с эффектами страницы (примерно /vivaldi/resources/vivaldi/user_files).
- Копируете оттуда необходимый эффект в свою папку "Effects"
- Открываете в браузере ссылку vivaldi:experiments
- Включаете опцию "Allow CSS modifications"
- Открываете настройки, Внешний вид
- В поле "Свои файлы настройки UI" указываете папку "Effects"
- Перезагружаете браузер
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@Shpankov сложно.. И так баги ловлю.. Надо жто сделать проще для пользователей..
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@NIKOLAY1 said in Как сохранить эффекты страницы..:
@Shpankov сложно.. И так баги ловлю.. Надо жто сделать проще для пользователей..
Вы первый, кто это попросил.